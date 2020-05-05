Finans liderleri COVID-19 sonrası çok endişeli!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Finans liderleri COVID-19 sonrası çok endişeli!

Finans liderleri COVID-19 sonrası çok endişeli!
05.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:04

PwC, CFO Pulse araştırmasını COVID-19'un iş dünyası ve ekonomi üzerine etkilerini izlemeye yardımcı olmak üzere küresel finans liderlerinin görüşlerini alarak yürütüyor.

İki haftada bir yeni girdilerle güncellenen bu çalışma, dünya çapındaki bu krizin toplumları ve iş dünyasını nasıl etkilediğine dair sağlam bir bakış açısı sunma hedefiyle gerçekleştiriliyor.

Global için 3.sü gerçekleştirilen CFO Pulse araştırmasına 24 ülkeden 871 CFO katıldı. Türkiye'nin ilk defa yer aldığı araştırmada Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin CFO'ları, diğer küresel finans liderleriyle birlikte COVID-19 krizini birçok açıdan ele aldı.

FİNANS LİDERLERİ GÜNCEL COVID-19 GELİŞMELERİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Küresel CFO'ların mesajı net: Çoğu şirket yeni koronavirüs salgınının kısa vadeli, tepkisel ilk aşamasını geçmiş durumda. Krizin bu ilk aşamasında, şirketler sağlıklı ve iyi olma gibi acil konuları hedeflemek üzere krizle mücadele planlarını harekete geçirdi. Bugün, çalışanlarının güvenliğini ve şirketlerinin ayakta kalmasını sağlamak için gerekeni yapmaları hâlâ gerekse de bir yandan istikrarı nasıl sağlayacaklarını da düşünüyorlar: Şirketlerini "Yeni denge" ortamında faaliyet göstermeye hazırlayacak taktikleri belirlemeleri gerekiyor.

Araştırmaya katılan küresel CFO'lardan koronavirüsün şirketlere olası etkisinden çok endişeli olduğunu bildirenlerin oranı (%70). Ancak bazı ülkelerde çok endişeli olduğunu bildirenler %50'nin altında.

Türkiye'deki CFO'lar ise, COVID-19'un operasyonları üzerindeki etkileri konusunda büyük endişe duyuyorlar (% 71). Küresel ve Türkiye CFO'larının çoğu hala giderlerin kısılması önlemlerini göz önünde bulundursa da aynı zamanda kriz sonrası dünyada şirketlerinin başarıya ulaşması, daha güçlü hale gelmesi ve gelecek krizlere daha hazırlıklı olması için çalışma alanları, tedarik zincirleri ve yatırımlar konusundaki aksiyonları planlıyor.

ÖNE ÇIKAN BULGULAR

• Türkiye dahil küresel CFO'ların çoğunluğu (%70) COVID-19'un operasyonları üzerindeki etkileri konusunda büyük endişe duyuyorlar. Türkiye CFO'larının büyük çoğunluğu (%83), gelirlerinde düşüş beklediğini ifade ediyor.

• Küresel finans liderlerinin endişelerinin başında; küresel ekonomik durgunluk olasılığı (%69) ve finansal etki (%67) geliyor. Türkiye CFO'larının çoğunluğu ise krizin finansal etkisi yönündeki endişelerini ilk sıraya koyuyor (%80).

• Giderlerin kısılması önlemlerini planladıklarını söyleyen CFO'lar için (%82) CapEx yatırımları ertelenmesi veya iptal edilmesi en muhtemel olanlar (%89). Ancak, küresel ve Türkiye CFO'larının çoğu dijital dönüşüm ve Ar-Ge ile ilgili yatırımları ertelemeyi veya iptal etmeyi planlamıyor.

• Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı (%49), kriz bugün sona erecek olsaydı üç ay içinde şirketlerinin "olağan" durumuna dönebileceğine inanıyor. Türkiye CFO'larının %51'i krizin bugün sona ermesi durumunda iş dünyasının "olağan" haline üç ay içinde dönebileceğini öngörüyor. Süre 6 aya çıktığında ise bu yönde görüş verenlerin oranı %80'e ulaşıyor.

• Kuruluşlar, çalışanların güvenli bir şekilde işlerine dönmelerine izin verecek önlemleri göz önünde bulundursa da CFO'ların %20'si kritik konularda gerekli çalışana sahip olmamaktan endişe duyuyor. Türkiye için bu oran %34'e kadar çıkıyor ki bu da pek çok şirketin çalışanlarının yetenek ve becerilerini yeni normal için geliştirmeyi düşündüklerine işaret ediyor olabilir.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Haberler
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı Haberler
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
İstanbul'un en güncel koronavirüs haritası: 10 ilçe 49 mahallede yüksek risk var
İstanbul'un en güncel koronavirüs haritası: 10 ilçe 49 mahallede yüksek risk var
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Eşini öldüren 70 yaşındaki adam, intihar etti
Eşini öldüren 70 yaşındaki adam, intihar etti
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Finans liderleri COVID-19 sonrası çok endişeli! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 13:23:09. #1.15#
title