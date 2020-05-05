Finans liderleri COVID-19 sonrası çok endişeli!

PwC, CFO Pulse araştırmasını COVID-19'un iş dünyası ve ekonomi üzerine etkilerini izlemeye yardımcı olmak üzere küresel finans liderlerinin görüşlerini alarak yürütüyor.

İki haftada bir yeni girdilerle güncellenen bu çalışma, dünya çapındaki bu krizin toplumları ve iş dünyasını nasıl etkilediğine dair sağlam bir bakış açısı sunma hedefiyle gerçekleştiriliyor.

Global için 3.sü gerçekleştirilen CFO Pulse araştırmasına 24 ülkeden 871 CFO katıldı. Türkiye'nin ilk defa yer aldığı araştırmada Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin CFO'ları, diğer küresel finans liderleriyle birlikte COVID-19 krizini birçok açıdan ele aldı.

FİNANS LİDERLERİ GÜNCEL COVID-19 GELİŞMELERİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Küresel CFO'ların mesajı net: Çoğu şirket yeni koronavirüs salgınının kısa vadeli, tepkisel ilk aşamasını geçmiş durumda. Krizin bu ilk aşamasında, şirketler sağlıklı ve iyi olma gibi acil konuları hedeflemek üzere krizle mücadele planlarını harekete geçirdi. Bugün, çalışanlarının güvenliğini ve şirketlerinin ayakta kalmasını sağlamak için gerekeni yapmaları hâlâ gerekse de bir yandan istikrarı nasıl sağlayacaklarını da düşünüyorlar: Şirketlerini "Yeni denge" ortamında faaliyet göstermeye hazırlayacak taktikleri belirlemeleri gerekiyor.

Araştırmaya katılan küresel CFO'lardan koronavirüsün şirketlere olası etkisinden çok endişeli olduğunu bildirenlerin oranı (%70). Ancak bazı ülkelerde çok endişeli olduğunu bildirenler %50'nin altında.

Türkiye'deki CFO'lar ise, COVID-19'un operasyonları üzerindeki etkileri konusunda büyük endişe duyuyorlar (% 71). Küresel ve Türkiye CFO'larının çoğu hala giderlerin kısılması önlemlerini göz önünde bulundursa da aynı zamanda kriz sonrası dünyada şirketlerinin başarıya ulaşması, daha güçlü hale gelmesi ve gelecek krizlere daha hazırlıklı olması için çalışma alanları, tedarik zincirleri ve yatırımlar konusundaki aksiyonları planlıyor.

ÖNE ÇIKAN BULGULAR

• Türkiye dahil küresel CFO'ların çoğunluğu (%70) COVID-19'un operasyonları üzerindeki etkileri konusunda büyük endişe duyuyorlar. Türkiye CFO'larının büyük çoğunluğu (%83), gelirlerinde düşüş beklediğini ifade ediyor.

• Küresel finans liderlerinin endişelerinin başında; küresel ekonomik durgunluk olasılığı (%69) ve finansal etki (%67) geliyor. Türkiye CFO'larının çoğunluğu ise krizin finansal etkisi yönündeki endişelerini ilk sıraya koyuyor (%80).

• Giderlerin kısılması önlemlerini planladıklarını söyleyen CFO'lar için (%82) CapEx yatırımları ertelenmesi veya iptal edilmesi en muhtemel olanlar (%89). Ancak, küresel ve Türkiye CFO'larının çoğu dijital dönüşüm ve Ar-Ge ile ilgili yatırımları ertelemeyi veya iptal etmeyi planlamıyor.

• Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı (%49), kriz bugün sona erecek olsaydı üç ay içinde şirketlerinin "olağan" durumuna dönebileceğine inanıyor. Türkiye CFO'larının %51'i krizin bugün sona ermesi durumunda iş dünyasının "olağan" haline üç ay içinde dönebileceğini öngörüyor. Süre 6 aya çıktığında ise bu yönde görüş verenlerin oranı %80'e ulaşıyor.

• Kuruluşlar, çalışanların güvenli bir şekilde işlerine dönmelerine izin verecek önlemleri göz önünde bulundursa da CFO'ların %20'si kritik konularda gerekli çalışana sahip olmamaktan endişe duyuyor. Türkiye için bu oran %34'e kadar çıkıyor ki bu da pek çok şirketin çalışanlarının yetenek ve becerilerini yeni normal için geliştirmeyi düşündüklerine işaret ediyor olabilir.

Kaynak: Bültenler