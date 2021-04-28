Finans kuruluşları İskoçya'daki seçim öncesinde bağımsızlık olasılığını değerlendirdi
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Finans kuruluşları İskoçya'daki seçim öncesinde bağımsızlık olasılığını değerlendirdi

Finans kuruluşları İskoçya'daki seçim öncesinde bağımsızlık olasılığını değerlendirdi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Yatırım bankası Morgan Stanley, Birleşik Krallık'ı oluşturan dört devletten biri olan İskoçya'nın bağımsız olma ihtimalinin yüzde 15, Citibank ise yüzde 35 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Yatırım bankası Morgan Stanley, Birleşik Krallık'ı oluşturan dört devletten biri olan İskoçya'nın bağımsız olma ihtimalinin yüzde 15, Citibank ise yüzde 35 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Morgan Stanley'den yapılan açıklamada, İskoçya'da bağımsızlığı destekleyen partilerin 6 Mayıs'ta yapılacak seçimin sonucunda bölgesel parlamentoda çoğunluğu oluşturmasının beklendiğini, buna rağmen bankanın İskoçya'nın yeni bir referandum sonucunda bağımsız olma ihtimalini yüzde 15 olarak değerlendirdiği bildirildi.

Açıklamada yeni oluşacak parlamentonun bağımsızlık referandumunun yapılması konusunda karar alması durumunda bile böyle bir referandumun en erken 1 Ocak 2025 tarihinde yapılabileceği görüşü öne sürüldü.

Öte yandan, Citibank ise İskoçya'nın gelecek 10 yıl içerisinde bağımsız olması ihtimalinin yüzde 35 olduğunu bildirdi.

İsviçre bankası Credit Suisse'den yapılan açıklamada da İskoçya'da iktidarda olan İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) seçimlerin sonrasında yeniden iktidar olması halinde gelecek 12-24 ay içerisinde ikinci bir bağımsızlık referandumunun yapılması olasılığının artacağı belirtildi.

Bankanın açıklamasında, "Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde Birleşik Krallık varlıklarının politik risk primleri buna göre fiyatlanacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

İskoçya'da 6 Mayıs'ta bölgesel parlamento seçimleri yapılacak.

İskoçya'da 2014'te yapılan bağımsızlık referandumunda seçmenin yüzde 55'i İngiltere ile birlikten yana oy kullanmıştı ancak İngiliz hükümeti referandum kampanyasında, İskoçya'nın bağımsızlığı seçmesi halinde AB üyeliğini de kaybedeceği tehdidini öne sürmüştü.

Brexit'le beraber durumun değiştiğini savunan İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, merkezi hükümete ülkede ikinci bağımsızlık referandumu yapılması için bölgesel yönetime yetki devretmesi çağrısı yapmış ve bu talebi yazılı da iletmişti.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık genelinde, AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Ancak İskoçya halkı, yüzde 62'yle referandumda hayır oyu vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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