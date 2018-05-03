Finans Dışı Şirketlerin Döviz Pozisyon Açığı 222.75 Milyar Dolara Yükseldi

– Türkiye'de finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz pozisyon açığı Şubat sonunda, aylık 1 milyar 353 milyon artışla 222.75 dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın, Şubat dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki şirketlerin döviz varlık ve yükümlülüklerinin değerlendirildiği açıklamasında şu değerlendirmeler yapıldı:

"Şubat 2018 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 357 milyon dolar ve 402 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 213 milyon dolar azaldı ve sonuç olarak varlıklar 544 milyon dolar arttı.

"Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler, yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 600 milyon dolar ve 1.405 milyon dolar arttı.

"İthalat borçları 652 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1.353 milyon dolar artmıştır."

"Tablosu değerlendirildiğinde; Ocak 2018 değerlerine göre varlıklar 544 milyon dolar artarken, yükümlülükler 1 milyar 353 milyon dolar arttı.

"Net döviz pozisyon açığı ise 222 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Ocak 2018 dönemine göre 809 milyon dolar arttı.

"Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Şubat 2018 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Ocak dönemine göre 602 milyon dolar arttı, uzun vadeli olanlar ise 20 milyon dolar azaldı.

"Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 35 milyon dolar, uzun vadeli krediler 719 milyon dolar arttı.

"Şubat 2018 döneminde kısa vadeli varlıklar 93.142 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 90.640 milyon dolar olarak gerçekleşti.

"Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası ise 2.502 milyon dolar gerçekleşerek, Ocak 2018 dönemine göre 495 milyon dolar azalmıştır.

"Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde." - İstanbul