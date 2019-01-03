Finans Dışı Kesimin Net Döviz Açığı 203.4 Milyar Dolar

Finans dışı kesimin net döviz pozisyon açığı Ekim ayı itibariyle 203.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Ekim ayı 'Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri' verisini açıkladı. Buna göre, Ekim 2018 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Eylül 2018 değerlerine göre varlıklar 3 milyar 327 milyon dolar artarken, yükümlülükler 2 milyar 395 milyon dolar azaldı.

Net Döviz Pozisyon Açığı ise 203 milyar 361 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Eylül 2018 dönemine göre 5 milyar 772 milyon dolar azaldı.

Ekim 2018 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2 milyar 132 milyon dolar, 1 milyar 21 milyon dolar ve 215 milyon dolar artmış, sonuç olarak varlıklar 3 milyar 327 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 100 milyon dolar, 1 milyar 9 milyon dolar ve 286 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2 milyar 395 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ekim 2018 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2018 dönemine göre 165 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 265 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 716 milyon dolar, uzun vadeli krediler 579 milyon dolar azaldı.

Ekim 2018 döneminde kısa vadeli varlıklar 94 milyar 140 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 87 milyar 204 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası ise 6 milyar 936 milyon dolar gerçekleşerek, Eylül 2018 dönemine göre 3 milyar 663 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA