Finans dışı firmalar kasımda 176 milyar dolar döviz açığı verdi

04.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:52

Finansal kesim dışındaki firmaların 2019 Ekim ayındaki döviz varlıkları bir önceki aya göre 1 milyon dolar artarken; aynı dönemdeki yükümlülükleri ise 1,5 milyar lira azaldı. Bu firmaların net döviz pozisyon açığı da yaklaşık 176 milyar dolar oldu.