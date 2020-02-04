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Finans dışı firmalar kasımda 176 milyar dolar döviz açığı verdi

Finansal kesim dışındaki firmaların 2019 Ekim ayındaki döviz varlıkları bir önceki aya göre 1 milyon dolar artarken; aynı dönemdeki yükümlülükleri ise 1,5 milyar lira azaldı.

04.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:52
Finans dışı firmalar kasımda 176 milyar dolar döviz açığı verdi

Finansal kesim dışındaki firmaların 2019 Ekim ayındaki döviz varlıkları bir önceki aya göre 1 milyon dolar artarken; aynı dönemdeki yükümlülükleri ise 1,5 milyar lira azaldı. Bu firmaların net döviz pozisyon açığı da yaklaşık 176 milyar dolar oldu.

Kaynak: Dunya.com

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