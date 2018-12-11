Financial Times: Türkiye'de Ekonomik Durgunluk Ufukta

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün 3. çeyrek verilerini açıklanmasının ardından, İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi Türkiye'de ekonominin gidişatına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Ayla Jean Yackley imzalı haberde, "Türkiye'de para birimindeki kriz yüksek enflasyon oranını tetikledikten ve tüketici talebini azalttıktan sonra, 3. çeyrekte ekonomik büyüme yavaşladı. Böylece ülkenin resesyona girme ihtimalini artırdı" yorumu yapılıyor.

TÜİK, 3. çeyrek büyüme verisini yüzde 1,6 olarak açıklamıştı.



FT, bunun 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ekonomiyi vurduğu 2016'dan beri en düşük büyüme oranı olduğunu yazdı.

Gazete, 3. çeyrekte ekonominin çeyrek bazında yüzde 1,1 küçüldüğünü, bunun de teknik olarak ülkenin ekonomik durgunluğa girdiği şeklinde yorumlanabileceğini de belirtiyor.

Haberde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2019 bütçe sunumunda sarfettiği, "Yılın 3. çeyreğinde iç talep ivme kaybetmiştir. Ancak aldığımız tedbirlerle olumsuzlukları en aza indirdik. Finansal istikrarı desteklemek amacıyla döviz likiditesi için gerekli tedbirler alınmıştır" ifadeleri de yer aldı.

Haber şöyle devam ediyor:

"Yine de yıllık rakam beklenenden kötü ve bu rakam ekonomistlerin Merkez Bankası'nın çift haneli enflasyonu yavaşlatmak için faiz oranlarını zamanında yükseltmede başarısızlığa uğraması nedeniyle ekonominin aşırı ısındığına ilişkin alarm zillerini çalmaya başladıkları 2018'in ilk yarısındaki yüzde 6'lık büyüme oranının ardından geldi."

'Gözler Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısında'

Haberde, "Gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda" denildi.

Haberde, analistlerin faiz oranlarında bir değişiklik beklemediği de kaydedildi.

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu Eylül ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24'e yükseltmişti.

Bu gelişmenin ardından TL, ABD Doları karşısında değer kazanmış, yıl başından bu yana yaşanan kayıpların bir kısmı telafi edilmişti.



Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, faizin enflasyonu artıracağı yönünde "alışılmadık" bir görüş benimsediği ve 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde Merkez Bankası'na faizleri artırmaması için "baskı uygulayabileceği" kaydediliyor.

Haberde Bakan Albayrak'ın ise Türkiye'nin gelecek dönemde sıkı bir maliye ve para politikası uygulayacağını söylediği belirtiliyor.

Albayrak'ın, bütçe açığını bu yıl milli gelire oranının yüzde 2'nin altında tutma sözü verdiği de hatırlatılıyor.

Capital Economics'ten gelişen piyasalar ekonomisti Jason Tuvey,"(Merkez Bankası'nın) yatıştırıcı bir tutum takınması için geçerli sebepleri var, yani ekonominin bir teşviğe ihtiyacının olduğu ve bunun için de faizlerin düşürülmesi gerektiğini düşünmek için. Kaldı ki bu da muhtemelen Erdoğan tarafından desteklenecektir" diyor ve şöyle devam ediyor:

"Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede güvenilirliği geçen yılda ağır bir biçimde zedelendi. Bunu onarabilmek için, faiz oranlarını uzun bir süre yüksek tutmak zorundalar."

"Para Piyasası Kurulu üzerindeki siyasi baskı onları çok erken hareket etmeye ve böylece altta yatan enflasyon sorununu ele almamaya zorlayabilir."

Ekonomistlerin gelecek yıl Türkiye'nin durgunluğa girmesini bekledikleri belirtilen haberde, Moody's kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 2 küçülmesini beklediği de kaydediliyor.