Financial Times: Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'a çok kızdı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere'nin Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye ülkenin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer verme kararı sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la tartıştığı iddia edildi.
07.02.2020 09:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:19
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere'nin Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye ülkenin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer verme kararı sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la tartıştığı iddia edildi.
Kaynak: Dunya.com