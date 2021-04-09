Financial Times: Avrupa ve Türkiye, 'Koltuk Skandalı'yla ilgili olarak birbirlerini suçluyor

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi bugünkü sayısında, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara'da Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşme sırasında yaşananları yorumladı.

İngiltere'de yayımlanan Financial Times (FT) gazetesi bugünkü sayısında, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara'da Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşme sırasında yaşananları yorumladı. Gazete, AB ve Türkiye'nin "Koltuk Skandalı"yla ilgili olarak karşılıklı birbirlerini suçladıklarını ve "ağız dalaşına girdiklerini" yazdı. FT'ye göre Ankara'da yaşananlar "cinsiyet ayrımcılığı" suçlamalarını da beraberinde getirdi ve görüşmeyi gölgeledi.

FT'deki haber, İstanbul'dan Ayla Jean Yackley ile Brüksel'den Michael Peel'in imzalarını taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Charles Michel ve Ursula von der Leyen'le yaptığı görüşme sırasında von der Leyen'ın ayakta kalması tepki çekmişti. Toplantıdan kameralara yansıyan görüntülerde Erdoğan ve Michel bayrakların önündeki koltuklara otururken, von der Leyen'in ayakta kaldığı, buna tepki gösterdiği ve nereye gideceğini bilemediği görülmüştü. Daha sonra Ursula von der Leyen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, karşılıklı koltuklara oturmuşlardı.

'Tuhaf bir andı'

FT'deki haberde, AB yetkililerinin ve Erdoğan'ın ilişkilere "yeni bir momentum" kazandırmak istedikleri belirtiliyor, yaşananlar için "Tuhaf bir andı" deniliyor.

Haberde Michel'in Facebook hesabından yaptığı açıklamada, yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'yi suçladığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da AB'ye yanıt verdiği kaydediliyor.

Michel açıklamasında, "Protokol kurallarının Türk makamları tarafından katı bir şekilde yorumlanması üzücü bir duruma yol açtı: Avrupa Komisyonu Başkanı'na farklı, hatta daha alt düzeyde muamele yapıldı" demişti.

Çavuşoğlu ise dün yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye yönelik haksız ithamlar var. Her ziyarette ziyaret öncesi protokolcüler bir araya gelir düzenleme konusunda görüşmeler yaparlar. Protokolde AB tarafının burada talepleri karşılanmıştır. AB tarafının telkinleri konusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta" diye konuşmuştu.

Avrupa Parlamentosu üyesi Sophie in 't Veld ise daha önce Twitter hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le görüşmelerinden kareler paylaşmış ve aradaki farka dikkat çekmişti. Bu görüşmelerde Erdoğan, iki erkek AB yetkilisiyle eşit mesafede oturuyordu.

'Yaşananlar kurumsal tartışmaları gözler önüne serdi'

Tüm bu gelişmelerin aktarıldığı FT'deki haber, şu satırlarla noktalanıyor:

"Çavuşoğlu, von der Leyen olayının kadınlara yönelik olumsuz bir görüşü yansıttığı yönündeki spekülasyonları reddetti. Türkiye geçtiğimiz ay Erdoğan'ın ülkesini, kadınlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'nden çekmesinin ardından cinsiyetçilikle suçlanıyor.

"Oturma düzeni konusunda yaşananlar, Brüksel'de yabancıları şaşırtabilecek kurumsal tartışmaları da gözler önüne serdi. AB Konseyi Başkanı, birlik üyesi ülkelerin liderlerinin toplantılarına başkanlık ediyor. Avrupa Komisyonu Başkanı ise Brüksel merkezli yürütme organının başında. Bazı çevreler, AB dışındaki ülkelerin liderleriyle yapılan görüşmelerde AB Konseyi Başkanı'nın protokolde daha üst sırada olduğunu söylüyor.

"Ancak Avrupa Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer dün 'protokol açısından, Komisyon ve Konsey Başkanlarının aynı seviyede olduğunu' söyledi. Von der Leyen'in, ekibinden, "gelecekte benzer şeylerin yaşanmaması için' gerekli düzenlemelerin yapılmasını istediğini de sözlerine ekledi.

"Michel, Facebook paylaşımında Twitter'da #chairgate veya #sofagate olarak adlandırılan anlaşmazlığın, kendisinin ve von der Leyen'in Türkiye'de gerçekleştirdiği "önemli ve faydalı jeopolitik çalışmayı" gölgede bırakmasından üzüntü duyduğunu söyledi.

"Von der Leyen ise Michel'le birlikte 'ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak için' Türkiye'ye gittiklerini söyledi ancak ayrıntılı bilgi vermedi.