Financell B.v. Tasfiye Edildi

Turkcell, Hollanda'da kurulu Financell B.V.'yi tasfiye etti.

Turkcell Hollanda'da kurulu atıl durumda olan Financell B.V.'yi tasfiye ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu, Hollanda'da kurulu, Aralık 2015'ten beri gayrifaal olan 2 milyon 750 bin dolar sermayeli bağlı ortaklığımız Financell B.V.'nin tasfiye işlemleri 14 Ağustos 2018 itibarıyla tamamlanmıştır" denildi. - İSTANBUL