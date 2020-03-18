Finallerde şampiyonlar şampiyonu namağlup Numune tek takım Sakarya oldu
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Fenerbahçe, voleybol, Sakarya, Ankara, Güncel

Finallerde şampiyonlar şampiyonu namağlup Numune tek takım Sakarya oldu

Finalin finalinde Tay-Break setinde Ankara Numune Gençlik karşısında nefes kesen maçta uzatma setinin uzatması da 3-2 yenen Sultanlar şampiyonlar şampiyonu oldu.

18.03.2020 08:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:32
Finallerde şampiyonlar şampiyonu namağlup Numune tek takım Sakarya oldu

Ne Fener Ne Vakıf Şampiyonlar Şampiyonu Sakarya Voleybol Sultanları

Namağlup tek takım olarak şampiyonluğa uzanan Sultanlar tarihi bir başarıya imza attı.

Sakarya Voleybol tarihinde en büyük başarıya imza atan ve finallerin finalinde Fenerbahçe, Vakıfbank gibi takımları deviren Ankara Numune'yi nefesleri kesen ve son ana kadar kıran kırana geçen maçı 3-2 kazanan Sakarya Voleybol Spor Kulübü 1. Lig'e namağlup Şampiyon olarak çıkan tek takım oldu. Final gruplarında Fenerbahçe ve Vakıfbank, Kayseri Osb takımların üzerinde şampiyonlar şampiyonu olarak finalleri zirvede tamamladı. Finalin finalinde Ankara'nın dev Kulübü namağlup Sakarya Voleybol karşısına çıksada Filenin Sultanları rakibini ilk sette 25-11, ikinci sette 25-18 önde tamamlayan Sultanlar 3.seti 25-19 kaybetti. Giden gelen 5.sette 25-17 ile durum 2-2 eşitledi. Tay-Break setinde adeta kalpler durdu. Uzatma seti de kafa kafaya giderken maç ta bir o tarafa bir bu tarafa gitse de Filenin Sultanları son seti 21-19 ile geçerek maçı da 3-2 kazandı ve Şampiyonlar Şampiyonu ünvanını elde etti.

Sakarya Voleybol

İşte Şampiyon Sultanlar

Sakarya Voleybol Spor Kulübü 1. Lig'de.

Kadınlar 2. Lig Voleybol finallerinde kasırga gibi esen ve Türkiye'nin en iyi takımları arasından şampiyonluk kupasıyla finalleri tamamlamayı başaran Filenin Sultanları artık 1. Ligde...

Dünyanın en prestijli ligi olan Voleybolda Sakarya büyük imkanlarla büyük takımlara kafa tutarak bende varım dedi. Kadınlar 2. Voleybol Ligi Finallerinde Sakarya Voleybol Spor Kulübü güçlü rakiplerini duman ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bu yıl kurulan ve ilk yılında 80 takım içinde başladığı uzun soluklu ve zorlu maratonu şampiyon olarak tamamlamayı başaran Salarya Spor Kulüp Başkanı Ömer Bektaş "bugün çok mutluyuz. Şehrimize bu sezon ilk profesyonel lig kupasını getirmeyi başardık. Başarının baş mimarı antrenör İdris Demir ve teknik heyetimiz en önemlisi de büyük bir özveriyle adeta savaşarak mücadele veren kızlarımızı kutluyor ve ayakta alkışlıyorum. Bugün Fenerbahçe gibi büyük bir kulübümüz finallerde elendi. Vakıfbank gibi dev kulüp sadece 1 set averajla 1.lige çıkabildi. Biz rakiplerimizi finallerde iki maçta 3-0 geçerek son maça bakmaksızın şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Son maçta Fenerbahçe'yi deviren ve favori gösterilen Numune Gençlik ekibini zorlu maçta 3-2 yenerek finallerin namağlup en iyi takımı ve şampiyonu olmayı başardık. Bu yıl yeni bir yapılanma ile kurulan kulübün başkanlığını yapmanın ve böyle bir başarı ile sezonu kapattığımız için ayrı bir onurluyum. Bu başarıda bizleri desteğini hiç esirgemeyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce başta olmak üzere, yola çıkarken bizleri yalnız bırakmayan sponsorlarımıza , Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve ekibine, Hendek Belediye Başkanımız Turgutbabaoğlu'na ayrı ayrı teşekkür ederken, şehrimiz iş insanlarına, Ana sponsorumuz Koç City Yönetim Kurulu Başkanı Mükerrem Koç'a ve diğer sponsorlarımıza, küçük büyük katkı veren, dualarıyla bizlere manevi güç katan Voleybol severlere şükranlarımı sunarak teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen isimlerini daha sonra zikredeceğim herkesin katkılarıyla hep birlikte şampiyonluğa uzandık. İnanıyorum ki biz Sakarya Voleybol Spor Kulübü olarak 1. Lig e çıktık ve sırada Sakarya sporumuz var. Sakaryamızın adını Avrupa ve Dünya da da duyurmak ve temsil etmek gibi hedeflerimiz var. Bu hedefe de şehir olarak ulaşabileceğimizi kanıtlamış olduk"dedi.

Şampiyonluğun baş mimarı ve emekleriyle, vefakar ve cefakar, Sakarya Voleybolum ekolü antrenör İdris Demir çok zorlu uzun bir maratonun ardından 1. Lige çıkmayı başardıklarını ifade ederken "sporda emeğin karşılığı şampiyonlukla süslemek dünyanın en büyük keyfi. Bu başarıya şehir olarak uzandık. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum ve bizlere destek verildiği sürece dev rakiplere karşı kafa tutarak şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi gösterdik. Bugün teknik heyetimiz ve sporcularımızı cani gönülden kutluyorum. Şimdi bu takıma sahip çıkma zamanıdır. Biz üzerimize düşeni yaptık ve daha fazlasını yapmak için biz hazırız. Kulüp başkanımız Ömer Bektaş ve bizlere desteğini hiç esirgemeyen ve bizimle olan Kenan Oran başkanımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük katkı ve destepi sevgili eşim ailem den gördüm ve en büyük teşekkürü de onlar hakediyor. Şampiyonluğumuz şehrimize hediyemiz olsun" dedi.

Kadınlar 2. Ligini şampiyon olarak tamamlayan ve 1. Lig'e çıkmayı başaran Sakarya Voleybol Spor Kulübü kupasını Voleybol Federasyon Başkanı Ahmet Göksu'nun elinden kaldırdı.

Diğer Grup Finallerinde Vakıfbank ile Kayseri Osb Teknik 1. Lig' e çıkarken Fenerbahçe finallerden evine eli boş döndü. Sakarya Voleybol Spor Kulübü ile Ankara Numune Gençlik'de 1. Lig'e çıkan takımlar oldu.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: Bültenler

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