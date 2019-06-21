Finalin MVP'si Shane Larkin

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Fenerbahçe ile oynanan final serisi son maçına damga vurdu ve müsabakayı 38 sayı ile tamamlayarak Efes'e şampiyonluğu getirdi. Larkin bu performansı ile final maçının MVP'si oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi son maçına Shane Larkin, gösterdiği performansla damga vurdu. 26 yaşındaki basketbolcu, Efes'in şampiyon olmasında büyük katkı sağlarken, müsabakada 38 sayı kaydetti. ABD'li basketbolcu, 38 sayısının yanı sıra 4 asist ve 3 ribaundla takımına yardım etti. Yıldız oyuncu, bu performansı ile final maçının da en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi oldu. Larkin, başarılı oyunuyla 35 verimlilik puanı aldı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA