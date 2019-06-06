Finalin adı Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ'ı 76-71 yenen Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Finalin adı Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ'ı 76-71 yenen Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Kaynak: Dunya.com

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