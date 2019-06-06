Finalin adı Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ'ı 76-71 yenen Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ'ı 76-71 yenen Fenerbahçe Beko, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Kaynak: Dunya.com
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