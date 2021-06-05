Finaldeki her sayı basket topuna dönüşecek
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Finaldeki her sayı basket topuna dönüşecek

Finaldeki her sayı basket topuna dönüşecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin yayıncı kuruluşu, Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Basketbol Süper Ligi final serisindeki her sayıyı basketbol topuna dönüştürecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yayıncı kuruluşu, Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Basketbol Süper Ligi final serisindeki her sayıyı basketbol topuna dönüştürecek.

Türk Telekom'un yeni nesil TV platformu Tivibu, gençleri spora teşvik etmek ve basketbolu sevdirmek amacıyla anlamlı bir projeye imza atıyor. 2018-2019 sezonundan bu yana, kadınlarda ve erkeklerde Basketbol Süper Ligi yayınlarına ev sahipliği yapan Tivibu, ING Basketbol Süper Ligi final serisi heyecanını basketbolseverler ile buluşturmaya devam ediyor.

Şirketin 'insan' odaklı yaklaşımı ve sosyal sorumluluk bilincini yansıtan proje kapsamında, final serisinde gerçekleşecek karşılaşmalarda atılan sayı adedince basketbol topu, belirlenecek okullara hediye edilecek. İhtiyaç sahibi okulların belirlenmesi ve basketbol toplarının okullara dağıtılması konusunda, Türkiye Basketbol Federasyonu Türk Telekom ile birlikte çalışacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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