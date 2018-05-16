Finalde Marsilya'yı 3-0 Yenen Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Oldu
İspanyol devi Atletico Madrid, Fransa'nın Lyon kentinde oynanan final karşılaşmasında Marsilya'yı 3-0 yenerek UEFA Avrupa Liginde şampiyon oldu.
UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile Fransız ekibi Marsilya karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Marsilya oldu. Karşılaşmanın 4. dakikasında Fransız temsilcisi Valere Germain ile çok net bir pozisyondan yararlanamadı.
GRIEZMANN PERDEYİ AÇTI
Mücadelenin 21. dakikasında defansın hatasını iyi değerlendiren Griezmann, Mandanda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
PAYET GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ
Marsilya'nın en etkili oyuncularından Dimitri Payet, 32. dakikada sakatlandı ve sahayı gözyaşlarıyla terk etti.
İlk yarı Atletico Madrid'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İKİNCİ YARININ BAŞINDA GRIEZMANN YENİDEN SAHNEDE
Karşılaşmanın 49. dakikasında Fransız yıldız Griezmann yeniden sahneye çıktı. Yıldız futbolcu attığı golle takımını finalde oldukça rahatlattı.
MARSİLYALI MITROGLOU'NUN TOPU DİREKTEN DÖNDÜ
Mücadeleye ikinci yardıda dahil olan Mitroglou ile Marsilya gole çok yaklaştı. yunan futbolcunun topu direkten döndü.
GABI SON DAKİKADA FARKI 3'E ÇIKARDI
Karşılaşmanın son bölümlerinde hızlı gelişen Atletico atağında ceza sahası içinde topla buluşan Gabi yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmayınca, Atletico Madrid UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.
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AADAM GİBİ ADAM MUHARREM İNCECevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne Bursadan gol haberi mi var? 2-2 mi? Hobaaa futbolcular omuzlarda. Herkes sahaya koşuyor. Saraçoğlu bayram yeri. Anons: durun lütfen durun bir yanlışlık olmuş maç 2-1 bitti. Futbolcular omuzlardan indiriliyor, stadın koltuklarını söküp tirbünü ateşe veriyorlar. Polis arabasını ters çeviriyorlar. Kendi futbolcularını taşıyan takım otobüsünü taşlıyorlar. Aziz yıldırım 3 aylığına eve kapanıyor. Evet Fenerliler size özel bu muhteşem duyguyu tekrar yaşamak istiyorsanız SAZAN yaz 1907ye gönder, iki dakikalık şampiyonluk Sevinci cebine gelsin :)Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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GASSARAYINDA UYEFA GUpPASSI VAR HEMİDE SÜPER KUPALI OLANINDAN :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu bebeler haberdeki görüntüyü vermek için ne yapmış, bir şekilde kaleye topu atmış . gören görmeyende bir halt etmiş bir konuşa keşif yapmış, vatanına bir şey üretmiş sanır. boş işlerin boş adamları zaten sonlarıda manken kucaklarında, ve sefalet içinde bitiyor. adamlar bir emek ve kültür ile birşey üretmiyor. okumamış cahiller ordusu. bu yazdıklarıma kim yalan derse yalancı odur.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bizde olay belli Sen yat bilgisarayin calissinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır