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Sezonun son resmi maçı başladı! Canlı anlatım

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kupanın en büyüğü olabilmek için karşı karşıya geliyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Sezonun son resmi maçı başladı! Canlı anlatım
29.07.2020 21:16 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:33

Ziraat Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçıyla sahibini buluyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor, bu sezon sırasıyla Altay, Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor'u geçerek finale çıktı.

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu ikinci, Aytemiz Alanyaspor ise beşinci sırada tamamladı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanırken, Alanya'da yapılan ikinci müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.

TRABZONSPOR 8 KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8 kez şampiyon oldu. Aytemiz Alanyaspor ise kupada ilk kez finalde mücadele edecek.

İŞTE İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Fernandes, Bakasetas, Cisse.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Mücadele hakem Ali Palabıyık'ın çaldığı düdükle başladı.

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