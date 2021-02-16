Final Level 1.58 Milyon $ Yatırım Topladı
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Final Level 1.58 Milyon $ Yatırım Topladı

16.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:42
Final Level 1.58 Milyon $ Yatırım Topladı

Brezilya merkezli oyun firması Final Level son yatırım turundan 8.

5 Milyon Brezilya Reali yani yaklaşık 1.58 Milyon Amerikan Doları yatırım topladığını duyurdu. Yatırım turunun yöneticileri arasında; Atmos Capital, OutField Capital, 1st11, Kaducaio Holding gibi şirketlerin de yer aldı.

Final Level'ı dünya sıralamasında 13. sırada bulunan Gamelanders Valorant kadrosu ile tanıyoruz. Latin Amerika, özellikle de Brezilya Valorant sahnesinin liderlerinden olan ekibin YouTube kanalı ayda 500 milyondan fazla izlenme alıyor.

Şirketin CEO'su Fernanda Lobão, yatırım ile ilgili şunları söyledi:

Espor kolları ile alakalı olarak ise Lobão Final Level'ın planları arasında; Gamelanders gibi %100 tescilli girişimlerle espor alanında genişleme ve içerik oluşturucularıyla ortaklaşa yürütülen başka gelişmeler olduğunu belirtti. Yılın başlarında zaten yalnızca kadınlardan oluşan Gamelanders Purple Valorant kadrosuyla tanışmıştık. Dolayısıyla Final Level, yeni takımlar ve anlaşmalar ile ününü yaymaya devam edecek gibi duruyor. Latin Amerikalı şirketin ilerideki adımlarını sizlerle paylaşıyor olacağız.

Yerli Oyun Şirketi HEY Games 1.2 Milyon $ Yatırım Aldı

Kaynak: ESporTimes

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