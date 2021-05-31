Final-Four'un en değerlisi Micic
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Final-Four'un en değerlisi Micic

Final-Four'un en değerlisi Micic
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021-2020 Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'te Sırp basketbolcu Vasilije Micic, Final-Four'un en değerli oyuncusu oldu.

2021-2020 Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'te Sırp basketbolcu Vasilije Micic, Final-Four'un en değerli oyuncusu oldu.

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Euroleague finalinde, Barcelona'yı 86-81 yenen Anadolu Efes, Avrupa'nın en büyüğü oldu ve kupaya ulaştı. Euroleague'in normal sezonunda en değerli oyuncu seçilen Anadolu Efes'ın Sırp yıldız basketbolcusu Vasilije Micic, Final-Four'un da en değerli oyuncu unvanını aldı.

Micic, Barcelona karşılaşmasında kaydettiği 25 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu ve galibiyette önemli rol oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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