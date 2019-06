Final Fantasy XIV'ün 'Canlı Aksiyon' TV Dizisi Geliyor

Final Fantasy XIV Online; Square Enix, Sony Pictures Television ve Hivemind ortaklığıyla TV uyarlamasına kavuşuyor. TV'ye uyarlanacak olan yapım, ilk "canlı aksiyon" (gerçek oyuncularla çekilen dizi ve film) Final Fantasy ürünü olacak. Dizide "chocobo", "zeplin (airship)", "beastmen" ve Cid gibi Final Fanatasy serisinin vazgeçilmezleri de bulunacak.

Final Fantasy XIV dizisi, oyunun karakterlerinden ve Eorzea dünyasından esinlenilen özgün bir hikâye anlatacak. Ayrıca önceki Final Fantasy oyunlarında yer almış olan "magitek" gibi unsurlar da bu hikâyede yer alacak.

Eski hayranlar ve bu dünyayla yeni tanışanların Final Fantasy dünyasına girmeleri için Final Fantasy XIV ve Eorzea'nın harika iki seçenek olduğunu söyleyen Sony Pictures Television yöneticisi Chris Parnell, "Bu şov, miti oluşturan unsurları birleştirme ve somutlaştırmayla ilgili" dedi.

Final Fantasy XIV'ün dizisinin hikâyesi daha çok çatışma içindeki bir diyara barış getirmek için büyü ve teknoloji arasındaki mücadeleyi araştırmaya odaklanacak. Dizide, oyunda yer alan karakterlerin yanı sıra yeni karakterler de bulunacak. Bilindiği gibi Final Fantasy XIV'ün oldukça detaylı bir hikâyesi var. Bu oyunun TV dizisi de orijinal bir anlatı için bu külliyattaki herhangi bir başlığı çekerek kendi hikâyesini oluşturabilir.

Final Fantasy dizisinin de yapımcılarından olan Hivemind, Netflix'in The Witcher Amazon'un ise The Expanse yapımlarının arkasındaki firma. Dolayısıyla Final Fantasy'nin bu iki platformdan birinde yayınlanma ihtimali de bulunuyor. Amazon, şu sıralar Sony TV ile birlikte Wheel of Time'ın uyarlanması üzerinde çalışıyor. Ayrıca devasa bir bütçeye sahip olan Lord of the Rings de geliştirme aşamasında. Bu yapımlara bakınca Final Fantasy'nin de platformda yer alabileceği düşünülebilir ancak Amazon, birbiriyle yarışan bu tarz fantastik dünyaların bulunduğu projeler konusunda isteksiz.

Hivemind'ın kurucu ortağı ve eş başkanı olan Jason Brown; televizyonun olağanüstü derinlik, sofistike temalar ve Final Fantasy'nin eşsiz hayal gücünün yakalanabileceği ideal ortam olduğunu söylerken "Dünyadaki sanatçıları bir araya getirmek için yorulmaksızın çalışıyoruz" dedi.

Projenin ne zaman yayınlanmaya başlayacağıyla ilgili henüz net bir tarih bulunmuyor. Üstelik prodüksiyon aşamasının da henüz başlanmadığı düşünülürse diziden gelecek ilk fragman tarihi için 2020 diyebiliriz.