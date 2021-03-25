Final Fantasy VIII Remastered mobilde de oynanabilir oldu! İOS ve Android kullanıcıları için erişime açıldı
Final Fantasy 8 Remastered mobil oyuncuları için ulaşılabilir oldu. Square Enix, Final Fantasy VIII Remastered'ı İOS ve Android cihazlarda kullanıcılar için yayınladı.
Final Fantasy VIII Remastered ilk başta Eylül 2019'da PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için piyasaya sürülerek oyuncuların beğenisine sunulmuştu.
Oyunun orjinali 1999 senesinde kullanıcılara sunulmuştu, bu versiyonu ise JRPG özelliğinin yenilenmiş hali olarak oyunseverlerin karşısına çıkmış durumda.
FINAL FANTASY VIII REMASTERED HİKAYESİ
Oyunun hikayesinde "Savaş kapıda. Büyücü Edea'nın eskisi altındaki Galbadia Cumhuriyeti, büyük ordularını dünyanın diğer uluslarına karşı savaşa gönderiyor. Squall ve elit paralı asker gücü SeeD'in diğer üyeleri, bir direniş savaşcısı olan Rino'yla el ele verip Galbadia'daki tiranlık rejimine karşı durmaya ve Edea'nın gerçek amacına ulaşmasını engellmeye çalışıyor."
FINAL FANTASY VIII REMASTERED PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MİNİMUM:
- İşletim Sistemi: Windows® 7 SP1/ 8.1/ 10
- İşlemci: AMD A-Seiries 2.2GHz/ Intel® Core™ i3 2.2GHz
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon™ R7 240/ NVIDIA® GeForce® GT 730
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Card
- İlave Notlar: OpenGL 3.3
ÖNERİLEN:
- İşletim Sistemi: Windows® 7 SP1/ 8.1/ 10
- İşlemci: AMD A8-Series 3.1GHz/ Intel® Core™ i5 2.8GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon™ RX 470/ NVIDIA® GeForce® GTX 960
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Card
- İlave Notlar: OpenGL 3.3