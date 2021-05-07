Final Fantasy VII Remake Intergrade son fragmanı yayınlandı! En az 6 ay boyunca PlayStation 5'e özel kalacak!
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Final Fantasy VII Remake Intergrade son fragmanı yayınlandı! En az 6 ay boyunca PlayStation 5'e özel kalacak!

Final Fantasy VII Remake Intergrade son fragmanı yayınlandı! En az 6 ay boyunca PlayStation 5'e özel kalacak!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Square Enix, Final Fantasy VII Remake Intergrade'in son fragmanını yayınladı. 10 Haziran'da PlayStation 5 için çıkış yapacak oyunun içeriği tanıtıldı. Final Fantasy VII Remake Intergrade yönetmeni oyun hakkında neler söyledi? İşte detaylar!

Square Enix tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma oyunu Final Fantasy VII Remake Intergrade, 1997 yılında Playstation için yayınlanan Final Fantasy VII'nin yeniden yapımıdır.

Final Fantasy VII Remake Intergrade, 10 Haziran'da PlayStation 5 için çıkacak. Yeni versiyon, Yuffie'nin olduğu yeni bir bölüm, iyileştirilmiş dokular, sis efektleri, iyileştirilmiş ışıklandırma, grafik modu (4K/30FPS), performans modu (60FPS), Normal (Classic) zorluk seviyesi, iyileştirilmiş yükleme süreleri ve fotoğraf modu içerecek.

Final Fantasy VII Remake'in üç yönetmeninden biri olan Tetsuya Nomura, Final Fantasy VII Remake Part 2'nin geliştirme sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini ve doğru zaman geldiğinde duruyusunun yapılacağını ifade etti. Tetsuya Nomura'nın belirttiğine göre, Part 2'de oyuncular ilk oyundakinden biraz farklı bir atmosferin tadını çıkaracak ve Part 2 direkt olarak Intergrade'in sonundan başlayacak.

Fragmanın sonunda oyunun en az altı ay boyunca PlayStation 5'e özel kalacağı yazıyor.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE SON FRAGMANI

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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