Final Fantasy VII Remake Intergarde'in Yuffie DLC'nin uzunluğu iki bölüm formatına olacak
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Final Fantasy VII Remake Intergarde'in Yuffie DLC'nin uzunluğu iki bölüm formatına olacak

03.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:17
Final Fantasy VII Remake Intergarde'in Yuffie DLC'nin uzunluğu iki bölüm formatına olacak

Final Fantasy VII Remake'in PlayStation 5 konsolu Final Fantasy VII Remake Intergrade daha iyi bir oyun deneyimi ve teknik sistemin yanında Yuffie'nin başrolde olacağı bir indirilebilir içerik sunacak. Final Fantasy VII Remake çıkış tarihi ve fiyatı da belli oldu.

Game Watch'ın yayınladığı habere göre Yuffie'nin içerik olarak indirilebilir olması ve iki bölümden olmuşması bekleniliyor. Oyunun ana bölümü 18 bölüm uzunluğundan oluşmuştu.

FINAL FANTASY VII REMAKE'DE NELER OLACAK?

Yuffie'nin yaşadığı bu heyecanlı atmosferde onun babası Godo'nun yanında usta çırak ilişkisi kapmasında eğitim gören savaşcı Sonon eşlik edecek gibi duruyor. Yuffie ile Sonon, Midgar'a gizlice girmeye çalışarak Shinra'dan Ultimate Materia'yı çalacak.

Yuffie'nin iyi olduğu alanlar arasında hem yakın hemde uzak mesafeli savaş alanları olduğu söylenilebilir.

FINAL FANTASY VII REMAKE ÇIKIŞ TARİHİ

Final Fantasy VII Remake Intergrade'nin çıkış tarihi ise belli oldu. 10 Haziran'da Final Fantasy VII Remake Intergrade oyunseverler ile buluşacak. Oyunun PlayStation Store'da ise çıkış fiyatı ise 709,00 TL.

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