Final Fantasy 8 Remastered, Birçok Yenilikle Gelecek

Final Fantasy 8 Remastered, her ne kadar Final Fantasy 7 Remake ile birlikte duyurulmuşsa da bu iki oyunu ayıran bir özellik var. Biri yeni ve modern sistemler için baştan sona yeniden yapılmış bir oyun, bir diğeri ise PS1 klasiğinin görüntü olarak yeniden dokunulmuş hâli. Serinin yapımcısı Yoshinori Kitase, Final Fantasy 8 Remastered ile gelecek olan görüntü geliştirmeleri dışındaki yeniliklerden de bahsetti.

FF8 Remastered'ın en önemli yeniliklerinden biri, savaş hızını 3'e katlayabilmek olacak. Savaşlara aynı zamanda maksimum can ve kullanılabilir yetenekleri ayarlayabileceğiniz yeni seçenekler eklenecek. Ancak en önemli yenilik ise FF8 Remastered'ta oyuncular, rastgele savaşları kapatabilecekler. Bu savaşları kaldırmak, oyuncuların hikâyeye daha çok odaklanabilmelerini sağlayacak.

Oyunun Steam sürümü, temel özelleştirme seçeneklerinden çok daha fazlasını içeriyor bile. Oyuncular isterlerse Gil'e maksimum seviye verip para biriktirmeyi kafalarına takmayabilecekler. Final Fantasy 7 gibi tamamen yeniden yapılmış olmasa da, bu değişiklikler Final Fantasy 8 Remastered'ın revaçta kalması için yeterli olacaktır.