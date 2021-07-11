Final Fantasy 16'nın hikayesi ve İngilizce seslendirmesi neredeyse tamamlandı!

Final Fantasy 16'nın hikayesi ve İngilizce seslendirmesi neredeyse tamamlandı! Detaylar haberimizde!

Final Fantasy 16'nın yapımcısı Naoki Yoshida, ana hikaye senaryosunun "neredeyse bitmiş" olduğunu ve İngilizce seslendirmelerin de neredeyse hazır olduğu da dahil olmak üzere, çok beklenen oyunla ilgili birkaç güncellemeyi açıkladı.

Oyun, ne yazık ki, 30 Eylül - 3 Ekim tarihleri ????arasında gerçekleşecek olan TGS 2021'de gösterilmeye hazır olmayabilir gibi görünüyor. GameSpot tarafından bildirildiği üzere bu bilgi, canlı yayın sırasında Yoshida (aynı zamanda FF14'ün yönetmeni/yapımcısı olan) ile Nier yönetmeni Yoko Taro arasındaki bir konuşmanın r/FFXIV Discord kanalından bir çeviri aracılığıyla geliyor.

de dahil olmak üzere Twitter'daki çevirmenler, Yoshida'nın yorumlarının İngilizce çevirilerini paylaştı ve bu, herkesin "Bu oyunu satın alacağım!" demesine neden olacak büyük bir açıklama için hazır olduğunda FF16'yı tekrar göstermek istediğini gösteriyor.

Çeviride, "Bütün senaryoları şimdiden belirledik ve İngilizce versiyonun ses kaydı son aşamalarına geldi." "Geliştirme iyi gidiyor. Kalitenin harika olduğundan emin olmak oldukça zor. Bir sonraki duyurunun herkesin izlediği ve 'Bu oyunu alacağım!' dediği bir şey olmasını istiyoruz. Bu nedenle, kalitenin mükemmel olduğundan emin olmak için çok çaba harcıyoruz."

"TGS'de bir şey göstermek istiyorum, ancak bu tarihe yetişip yetişemeyeceğimizden emin değilim. Küçük güncellemelerle insanları bir araya getirmek için bit atmayı sevmiyorum, bu yüzden hazır olduğunda göstermek istiyorum."

Final Fantasy 16 Eylül 2020'deki PS5 etkinliği sırasında PlayStation'a özel olarak resmen duyurulmuştu.

Kaynak: Playerbros