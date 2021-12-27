Final Fantasy 16 İçin Yeni Detaylar Bahar Döneminde Açıklanacak

Oyunun yapımcısı Naoki Yoshida, Final Fantasy 16 için 2022'nin bahar döneminde yeni detaylar açıklanacağını ve geliştirme sürecinin 6 ay kadar ertelendiğini duyurdu.

Final Fantasy 16'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla oyunun yapımcısı Naoki Yoshida'nın geliştirme sürecine ilişkin açıklamasına yer verildi. Yoshida, 2021 sonuna doğru Final Fantasy 16 ile ilgili duyuru olacağına yönelik söz verdiğini ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle yaşanan aksaklar dolayısıyla bunun mümkün olmadığını ifade etti.

Pandemi süreci nedeniyle geliştirici ekibin evden çalışmaya devam ettiğini ve herkesin ofiste bir araya gelemediğini, bundan dolayı iletişimde gecikmeler olduğunu belirten Yoshida, bazı asset'lerin hazırlanmasının geciktiğini ve hatta tamamen iptal edildiğini söyledi. Tüm bunlar nedeniyle oyunun geliştirme sürecinin en az 6 ay ertelendiğini ifade eden Naoki Yoshida, 2022'nin bahar döneminde Final Fantasy 16 için yeni detaylar paylaşacaklarını belirtti.

Ayrıca bu zamana kadarki süreçte geliştirici ekibin neler yaptığını da açıkladı. Açıklamaya göre oyunun dövüş sisteminde ince ayarlamalar ve çeşitli geliştirmeler yapılırken, ara sahneler tamamlandı ve görseller optimize edildi. Yoshida, "Şu anki birinci önceliğimiz oyunun tamamen optimize olması için mümkün olduğunca bu sürece zaman ayırmak" dedi.

Final Fantasy XVI ilk kez 2020'nin Eylül ayındaki PlayStation 5 etkinliğinde duyurulmuştu. O tarihten bu yana oyunla ilgili çok az yeni bilgi ve görüntü paylaşıldı.

Henüz çıkış tarihi belli olmayan Final Fantasy 16, PS5 için geliştiriliyor.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">?</span>

PlayStation Plus Ocak Ayı Oyunları Sızdı

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet