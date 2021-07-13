Final Fantasy 14: Endwalker sistem gereksinimleri açıklandı!
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Final Fantasy 14: Endwalker sistem gereksinimleri açıklandı!

Final Fantasy 14: Endwalker sistem gereksinimleri açıklandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Final Fantasy 14: Endwalker'ın sistem gereksinimleri belli oldu! Dördüncü genişleme paketiyle birlikte oyuna birçok yenilik ekleniyor.

Square Enix tarafından geliştirilen Final Fantasy 14'ün dördüncü genişleme paketi Endwalker için sistem gereksinimleri açıklandı. Geçtiğimiz aylarda oyun direktörü Naoki Yoshida tarafından 23 Kasım 2021 tarihinde çıkacağı duyurulan Endwalker ile birlikte oyuna birçok yenilik geliyor. Keşfedilecek yeni bölgeler, level sınırının 90'a çıkarılması, yeni zindanlar ve baskınlar başta olmak üzere oyuncuların dikkatini çekecek eklemeler yapıldı.

FINAL FANTASY 14: ENDWALKER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim sistemi: Windows 8.1 — 64 bit/ Windows 10 — 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i5 2.64 GHz
  • RAM: 4GB
  • Sabit disk/SSD'de kullanılabilir alan: 80GB
  • Ekran kartı: NVIDIA Geforce GTX 750/ AMD Radeon R7 260X
  • DirectX: DirectX 11
  • Ekran çözünürlüğü: 1280×720

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim sistemi: Windows 8.1 — 64 bit/ Windows 10 — 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i7 3GHz
  • RAM: 8GB
  • Sabit disk/SSD'de kullanılabilir alan: 80GB ve daha fazlası
  • Ekran kartı: NVIDIA Geforce GTX970/AMD Radeon RX 480
  • DirectX: DirectX 11
  • Ekran çözünürlüğü: 1920×1080

Final Fantasy 14: Endwalker PS4, PS5, PC ve MacOS platformlarına çıkış yapacak. Oyunun Collector's, Digital Collector's, Standard ve Collector's Box olmak üzere dört çeşidi bulunuyor. Square Enix'inresmi web sitesinden ön sipariş verebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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