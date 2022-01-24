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FINA Dünya Su Sporları Şampiyonası bir kez daha ertelendi

FINA Dünya Su Sporları Şampiyonası bir kez daha ertelendi
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Spor

Japonya'da düzenlenmesi planlanan 19. FINA Dünya Su Sporları Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tehir edildi.

Japonya'da düzenlenmesi planlanan 19. FINA Dünya Su Sporları Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tehir edildi.

Fukuoka Belediyesi, Uluslararası Yüzme Federasyonunun, Mayıs ayında kentte düzenlenecek organizasyonu 2023'e ertelediğini duyurdu.

Daha önce 2021 yaz ayları için planlanan şampiyona, Tokyo Olimpiyatları sebebiyle Mayıs 2022'ye ertelenmişti.

Kentin belediye başkanı Takaşima Soiçiro, düzenlediği basın toplantısında, "Turnuvayı iple çeken yüzme sporcuları ve taraftarlar açısından bu durum bir hayal kırıklığı. Dikkatlerimizi ve hazırlığımızı bir sonraki yıla aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Birçok su sporunun yer alacağı 17 günlük uluslararası yarışmaya, 2 bin 400 sporcu ve yetkilinin katılması bekleniyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Spor Haberleri

Su Sporları, Japonya, Yüzme, su, Spor, Haber

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