FINA Başkanı Al-Musallam'dan Türkiye Yüzme Federasyonuna ziyaret
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FINA Başkanı Al-Musallam'dan Türkiye Yüzme Federasyonuna ziyaret

Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Spor
FINA Başkanı Al-Musallam'dan Türkiye Yüzme Federasyonuna ziyaret

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) Başkanı Husain Al-Musallam, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'a ziyarette bulundu.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) Başkanı Husain Al-Musallam, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'a ziyarette bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, başkan Erkan Yalçın, FINA Başkanı Husain Al-Musallam ile federasyon merkez binasında bir araya geldi.

Ziyarette Al-Musallam, Ankara'da olduğu ve Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından ağırlandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Geçmişte Türkiye'de çok zaman geçirdim, gelecekte de geçirmeyi planlıyorum. Erkan beyin döneminde yüzme sporunun çok geliştiğine tanıklık ettim. Türk yüzücülerin ortaya koydukları performans bunun bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Tüm su sporlarında son 3 yılda büyük ivme yakalandığına dikkati çeken Al-Musallam, "Senkronize yüzme, önceki dönemlerden çok farklı. Aynı zamanda yüzme sporu için çekirdekten yetiştirme planı, FINA için önemli. FINA başkanı olarak herkes için yüzme programına odaklanmayı hedefliyorum. Erkan Yalçın'ın yönetimi bu iki konuya liderlik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ise, FINA Başkanı Al-Musallam'a nezaket ziyaretinden dolayı çok teşekkür ettiğini belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

"Kendisi Türkiye'deki yüzmenin gelişiminden çok memnun. 'FINA'da ve dünyada hakikaten ses getiriyorsunuz.' diyor. Özellikle son dönemdeki 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinde hedefe ulaşılmasını, böyle bir proje olması nedeniyle gerçekten mutluluk duyduğunu, FINA'da da bunun ciddi bir etki yarattığını ifade ediyor. Biz olimpiyatlara giden yolda inşallah en güzel şekilde hazırlanıyoruz. 'Bekleyin ve bize dua edin.' diyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için ne yapılması gerekiyorsa, en iyisini yapacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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