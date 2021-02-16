Fin balinasının söylediği şarkılar okyanus tabanını haritalamada kullanılabilir
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Fin balinasının söylediği şarkılar okyanus tabanını haritalamada kullanılabilir

16.02.2021 17:04 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:07
Fin balinasının söylediği şarkılar okyanus tabanını haritalamada kullanılabilir

Bilim insanları yaptıkları bir araştırma sonucunda Fin balinaları olarak bilinen balina türünün, uzun, yüksek ve düşük frekanslı melodik seslerinin okyanus tabanlarının sismik teknolojiyle haritalarının çıkartılmasında kullanılabileceği açıklandı.

Bilim insanları yaptıkları bir araştırma sonucunda Fin balinaları olarak bilinen balina türünün, uzun, yüksek ve düşük frekanslı melodik seslerinin okyanus tabanlarının sismik teknolojiyle haritalarının çıkartılmasında kullanılabileceği açıklandı.  Balinaların söyledikleri şarkılar, okyanus tabanında yüzlerce mil yol kat edebiliyor.

Bilim insanları, Fin balinası şarkılarının aslında Dünya'nın deniz tabanının yapısını ve bileşimini araştırmak için kullanılabilecek sismik veriler ürettiğini ortaya koydu.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nde jeofizikçi ve yüksek lisans araştırma görevlisi Václav Kuna "Ben bir sismologum ve Oregon sahilinin batısındaki Blanco Kırık Bölgesi'ndeki depremleri inceliyordum. Tesadüfen, verilerimizde Fin balinası ses kayıtları buldum ve sismolojik bakış açıma göre, bunların hava tabancasına benzer şekilde kullanılıp kullanılamayacağını merak ediyordum" dedi.HAVA TABANCASI SESİ CANLILARA ZARAR VERİYORHava tabancaları, bilim adamları tarafından okyanus tabanının haritalanması için tercih edilen sismik kaynak olarak biliniyor. Yapılan çalışmada hava tabancasından kaynaklanan büyük patlama seslerinin, deniz türleri özellikle de birbirleriyle iletişim kurmak ve yiyecek avlamak için ses kullanan balinalar ve yunuslar için yıkıcı olduğu ifade edildi.

Kuna yaptığı açıklamada "Sismik istasyonlar her türlü mekanik ses dalgalarını kaydediyor - depremler, okyanus dalgası gürültüsü, gemilerin motorları ... ve ayrıca balina şarkıları" dedi. Fin balinalarının şarkılarının henüz havalı tabancanın yerini alamayacağını ancak ileride yeterli teknolojiyle bunun mümkün olabileceği belirtildi.


Fin balinasının söylediği şarkılar okyanus tabanını haritalamada kullanılabilir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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