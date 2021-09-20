FIM Uluslararası Motosiklet Turu, yarın Kuşadası'ndan başlayacak

Uluslararası Motosiklet Federasyonunca (FIM) bu yıl İzmir ve Aydın illerini kapsayan rotada düzenlenen FIM Uluslararası Motosiklet Turu için 10 ülkeden 120 motosikletçi, yarın Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yola çıkacak.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Volkan Alkış, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ile Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Delegesi Panagiotis Kalaitzis, 3 gün sürecek etkinlik öncesinde, Kuşadası'ndaki tarihi Kervansaray'da basın toplantısı düzenledi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Alkış, Kuşadası olarak organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi. Alkış, motosikletçileri ilçede en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade etti.

Asbaşkan Akülke, motosikletçilerin 24 Eylül'e kadar sürecek organizasyon boyunca, İzmir ve Aydın'daki turistik merkezleri görme fırsatı bulacağını belirterek, turun bölgenin tanıtımı için önemli bir adım olduğunu aktardı.

FIM Delegesi Panagiotis Kalaitzis ise iki yıldır organizasyonu yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapamadıklarını dile getirerek, "Bu etkinlik dünyanın her yerinden gelen motosiklet sürücülerine gittikleri yerleri tanımalarını ve gezmelerini sağlıyor. Bölgenin kültürel mirasını görerek tarihi yerlerini gezeceğiz. Türkiye Motosiklet Federasyonunun büyük çabalarıyla gerçekleşen program dahilinde Didim, Milet, Efes ve Meryem Ana Evi'ni de ziyaret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

FIM tarafından düzenlenen gezi organizasyonuna, çeşitli mesleklerden motosiklet tutkunları, hemen her yıl, farklı ülkelerde belirlenen rotalarda turistik ve tarihi yerleri motosikletle ziyaret ediyor. Organizasyon daha önce Ürdün, Tunus, Monte Carlo, İtalya, İspanya ve Portekiz'de yapılmıştı.