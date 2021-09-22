FIM Uluslararası Motosiklet Turu, Kuşadası'ndan başladı

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Uluslararası Motosiklet Federasyonunca (FIM) bu yıl İzmir ve Aydın illerini kapsayan rotada düzenlenen FIM Uluslararası Motosiklet Turu, başladı.

Her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen FIM Uluslararası Motosiklet Turu, Kuşadası'ndan start aldı.

Türkiye, İspanya, Portekiz, Çekya, Belçika, Hollanda, İtalya, İsviçre, Hırvatistan, Yunanistan, Ürdün, Irak ve Filistin'den toplam 100 sürücü, bugün Pamucak, Gümüldür, Ürkmez, Seferihisar, Sığacık, Kuşçular Köyü, Urla Meydanı, Karabağlar, Torbalı ve Selçuk'u ziyaret edecek.

Tura katılanların yarınki rotası ise yine Kuşadası'ndan başlayıp Davutlar Mahallesi, Ağaçlı Mahallesi, Söke, Güllübahçe, Milet Ören Yeri, Didim Apollon Tapınağı, Selçuk Meryem Ana Evi, Efes Antik Kenti olacak.

FIM Kültür ve Tur Komisyonu Üyesi de olan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, spor turizmi kapsamında bu turu düzenledikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.