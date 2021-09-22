FIM Uluslararası Motosiklet Turu, Kuşadası'ndan başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIM Uluslararası Motosiklet Turu, Kuşadası'ndan başladı

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Spor
FIM Uluslararası Motosiklet Turu, Kuşadası'ndan başladı

Uluslararası Motosiklet Federasyonunca (FIM) bu yıl İzmir ve Aydın illerini kapsayan rotada düzenlenen FIM Uluslararası Motosiklet Turu, başladı.

KUŞADASI (AA) - Uluslararası Motosiklet Federasyonunca (FIM) bu yıl İzmir ve Aydın illerini kapsayan rotada düzenlenen FIM Uluslararası Motosiklet Turu, başladı.

Her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen FIM Uluslararası Motosiklet Turu, Kuşadası'ndan start aldı.

Türkiye, İspanya, Portekiz, Çekya, Belçika, Hollanda, İtalya, İsviçre, Hırvatistan, Yunanistan, Ürdün, Irak ve Filistin'den toplam 100 sürücü, bugün Pamucak, Gümüldür, Ürkmez, Seferihisar, Sığacık, Kuşçular Köyü, Urla Meydanı, Karabağlar, Torbalı ve Selçuk'u ziyaret edecek.

Tura katılanların yarınki rotası ise yine Kuşadası'ndan başlayıp Davutlar Mahallesi, Ağaçlı Mahallesi, Söke, Güllübahçe, Milet Ören Yeri, Didim Apollon Tapınağı, Selçuk Meryem Ana Evi, Efes Antik Kenti olacak.

FIM Kültür ve Tur Komisyonu Üyesi de olan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, spor turizmi kapsamında bu turu düzenledikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

AA / Ferdi Uzun - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Gazeteler Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Güzel Sözler Şans Oyunları Hulusi Akar Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FIM Uluslararası Motosiklet Turu, Kuşadası'ndan başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 15:36:47. #1.11#