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FIM Mototour of Nations TURKEY Start Aldı

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FIM Mototour of Nations TURKEY Start Aldı

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından her yıl farklı bir ülkede düzenlenen "FIM Mototour of Nations TURKEY" 14 farklı ülkeden 100 motosiklet gezgininin katılımıyla başladı.

KUŞADASI (İHA) - Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından her yıl farklı bir ülkede düzenlenen "FIM Mototour of Nations TURKEY" 14 farklı ülkeden 100 motosiklet gezgininin katılımıyla başladı.

Ülkemizde düzenlenen en önemli spor gezi organizasyonlarından FIM Mototour of Nations TURKEY, İzmir ve Aydın Valiliği ile Kuşadası Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Aydın ve İzmir illerinde start aldı.

Spor Turizmi kapsamında FIM tarafından ülkemize verilen "Uluslararası Motosiklet Turu"na Türkiye başta olmak üzere İspanya, Portekiz, Çekya, Belçika, Hollanda, İtalya, İsviçre, Hırvatistan, Yunanistan, Ürdün, Irak, Filistin ve Suriye'den 100 seçkin motosiklet sürücüsü katıldı. Budget Motosiklet, ECC Tur ve ANLAS'ın da destek verdiği organizasyon kapsamında motosiklet tutkunları farklı rotalarda yer alan turistik ve tarihi yerleri ziyaret ediyor.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Kültür ve Tur Komisyon Üyesi aynı zamanda Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Spor Turizmi kapsamında bu turu düzenledikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Başkan Uçar, Türkiye'nin tanıtımı adına çok önem verdikleri FIM Mototour of Nations TURKEY için, "Çok önemli motosiklet tutkunlarını ülkemizde ağırlıyoruz. Federasyon olarak Spor Turizmi kapsamında bu tarz hem ulusal hem de uluslararası organizasyonları düzenlemeye özen gösteriyoruz. Organizasyona farklı ülkelerden 100 motosikletçi katılıyor. Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun da üst düzey yöneticileri motosikletleriyle turumuzda yer alıyor. Gezi kapsamında motosikletlerimizi; Dünya Mirası Listesinde yer alan Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Apollon Tapınağı, Didyma Antik Kenti, Sığacık, Urla, KEY Müzesi ve Selçuk Efes Müzesi başta olmak üzere tarihi ve turistik yerlere süreceğiz. Aynı zamanda pandemi sürecinin başarıyla yönetilmesi de bu turun ülkemize gelmesinde büyük rol oynadı. Organizasyonumuza destek veren bütün kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Organizasyon kapsamında motosiklet tutkunları Çarşamba günü Kuşadası, Pamucak, Gümüldür, Ürkmez, Seferihisar, Sığacık, Kuşçular Köyü, Urla Meydanı, İzmir, Karabağlar, Torbalı (Key Müzesi) ve Selçuk'u ziyaret edecek.

23 Eylül Perşembe günü ise motosikletlerin rotasında Kuşadası, Davutlar, Ağaçlı Köy, Söke, Gülbahçe, Milet Ören Yeri, Didim Apollon Tapınağı, Söke, Selçuk Meryem Ana Evi, Efes Antik Kent ve Pamucak yer alacak. - İSTANBUL

FIM Mototour of Nations TURKEY Start Aldı

FIM Mototour of Nations TURKEY Start Aldı

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Haber: FIM Mototour of Nations TURKEY Start Aldı - Haberler Spor
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