Filyos Projesi'ne odaklanan öğrencilere 8 bin lira teşvik fonu

01.11.2019 12:46

Bartın Üniversitesi ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) arasında imzalanan protokolle Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde planlanan ve 2016'da temelinin atılmasının ardından inşaatında sona yaklaşılan Filyos Projesi'nde "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" temasını içeren çalışmalar yapan öğrencilere teşvik fonu sağlanacak.

Üniversiten yapılan açıklamaya göre, Osmanlı döneminde hayata geçirilmesi planlanan 25 milyon ton kapasiteli Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Liman Projesi"nin yüzde 80'i tamamlandı, projeye katkı sunmaya odaklanan ve bu kapsamda tez çalışmaları yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine teşvik fonu verilmesini içeren bir protokol imzalandı.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) çerçevesinde Bartın Üniversitesi ve Bartın TSO arasında imzalanan protokol kapsamında, başta ülkenin en büyük limanlarından biri olacak Filyos Vadisi Projesi ile ilgili "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" temasını içeren çalışmalar yapan öğrencilere teşvik fonu verilecek. Filyos Vadisi Projesi özelinde "akıllı liman", "akıllı endüstri", "akıllı şehir planlama ve uygulama" konularına odaklanan öğrencilerin de tez çalışmaları bu kapsamda değerlendirmeye alınacak.

- Yüksek lisans öğrencilerine 5 bin, doktora öğrencilerine 8 bin lira

Protokolle her yıl lisansüstü öğrenim gören 20 öğrencinin desteklenmesi öngörülüyor. Gelecek yıl mart ve ekim ayı içerisinde Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine (BAP) yapılacak başvurular sonucunda, oluşturulan kurul tarafından yapılacak değerlendirmeyle yüksek lisans öğrencilerine 5 bin, doktora öğrencilerine ise 8 bin lira teşvik fonu verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bilginin istenilen zamanda, istenilen miktarda ve kalitede üretilmesinin iyi işleyen bir sistemle mümkün olduğuna işaret etti.

Bartın Üniversitesinin, bölgesinden başlayarak ülkenin kalkınmasına değer katmayı hedeflediğini aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Sultan 2. Abdülhamid döneminde hazırlanan 'Anadolu'da Genel Üretim Raporu'nda Filyos ile ilgili çok önemli bir vizyon ortaya konulmuştur. Abdülhamid'in bu uluslararası ve ticaret alanı oluşturma hayali 2014 yılında Devlet Yatırım Programı ile gerçeğe dönüşmüştür. Türkiye'nin en büyük 5 yatırımından biri olan Filyos Vadisi Projesi, Karadeniz'in yanı sıra Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olacaktır. Bölgemizin ve ülkemizin lojistik imkanlarını güçlendirecek proje kapsamında Bartın Üniversitesi de tüm bileşenleriyle katkı sunmak için büyük gayret göstermektedir."

Kaynak: AA