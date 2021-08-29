Filyos Plajı'na akın ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filyos Plajı'na akın ettiler

Filyos Plajı'na akın ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın turistik beldesi Filyos, hafta sonu en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Zonguldak'ın turistik beldesi Filyos, hafta sonu en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Tarihi ve turistik belde Filyos, hafta sonu en yoğun günlerinden birini yaşadı. Güneşli ve sıcak havanın tadını çıkartmak isteyen yerli ve yabancı turistler bölgenin en meşhur plajı olan Filyos Plajı'na geldi. Burada denize girerek serinleyen tatilcilerden bazıları da ağaç gölgeliklerinde piknik yaparak hafta sonu eğlendi. Artan yoğunluk sebebiyle jandarma ekipleri de bölgede sık sık devriye gezdi. Yaya ve araç yoğunluğunun yaşandığı belde nüfusunun hafta sonu iki katına çıktığı belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neşet Ertaş Acun Ilıcalı Mesut Akusta Kaan Yıldırım
Spor Mame Thiam Ozan Tufan Arda Güler Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Filyos Plajı'na akın ettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 17:20:34. #1.14#

title