Filyos Limanı'nda müjde öncesi hareketlilik
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Filyos Limanı'nda müjde öncesi hareketlilik

17.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 17.10.2020 15:06
Filyos Limanı'nda müjde öncesi hareketlilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz rezervine ilişkin açıklayacağı müjde öncesi Filyos Limanı'ndaki TPAO merkezinde çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz rezervine ilişkin açıklayacağı müjde öncesi Filyos Limanı'ndaki TPAO merkezinde çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen aylarda İstanbul'dan yolcu ettiği Fatih Sondaj Gemisi'nin karadaki lojistik merkezi olan Filyos Limanı'nda hareketlilik yaşanıyor. İstanbul'dan ayrılarak Tuna-1 bölgesindeki sondaj çalışmalarının yapıldığı alana hareket eden Cumhurbaşkanı, açıkladığı 320 milyar metreküp rezerv müjdesinin ardından bugün yeni rezerv müjdesini açıklayacak.

Müjde öncesi yakıt ikmalinin yanı sıra lojistik ihtiyaçların sağlanması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Limanı'nda üs kurdu. İkmal gemileriyle Tuna-1 bölgesine lojistik destek sağlayan gemilerin yanaştığı TPAO üssünde müjde öncesi çalışmalar son hızıyla sürüyor.

Haraketliliğin yaşandığı TPAO bölgesinde heyecanla müjde açıklaması bekleniyor.

-İHA-

Filyos Limanı'nda müjde öncesi hareketlilik
Filyos Limanı'nda müjde öncesi hareketlilik
Filyos Limanı'nda müjde öncesi hareketlilik
Filyos Limanı'nda müjde öncesi hareketlilik
Filyos Limanı'nda müjde öncesi hareketlilik
Filyos Limanı'nda müjde öncesi hareketlilik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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