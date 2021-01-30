Filyos limanı inşaatında sondaj çalışmasında gaz çıktı, AFAD ölçüm yaptı
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Filyos limanı inşaatında sondaj çalışmasında gaz çıktı, AFAD ölçüm yaptı

30.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:11
Filyos limanı inşaatında sondaj çalışmasında gaz çıktı, AFAD ölçüm yaptı

ZONGULDAK'ta, Filyos liman şantiyesinde açılan sondaj kuyularından metan ve karbonmonoksit gazı çıktığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ta, Filyos liman şantiyesinde açılan sondaj kuyularından metan ve karbonmonoksit gazı çıktığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. AFAD, şantiye böglesinde zemin etüdü için açılan 3 sondaj kuyusunda gaz sızıntısı olduğunu, iki kuyuda sızıntının sona erdiğini ve diğer kuyudaki sızıntının ise düşük seviyede olduğunu belirtti.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde inşaatı devam eden Filyos limanı şantiyesinde, dün sondaj çalışması sırasında açılan 3 kuyuda gaz sızıntısı tespit edildi. Çalışanlar durumu jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi sondaj kuyularında ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde iki kuyudaki gaz sızıntısının sona erdiği, diğer kuyudaki sızıntının ise düşük seviyede metan ve karbonmonoksit sızıntısı olduğu tespit edildi. AFAD konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son kuyudaki düşük seviyeli gaz sızıntısının da zamanla biteceğinin değerlendirildiği ifade edilerek, "Düşük seviyeli gaz sızıntısının da zamanla biteceği değerlendirilerek kuyu çevresi güvenlik şeridi ile belirlenmiş ve şantiye çalışanları bilgilendirilmiştir" denildi.Sondaj çalışması sırasında gaz sızıntısının olduğu ilk anlar ise çalışanların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gazın etkisiyle sondaj faaliyeti sırasında meydana gelen çamurun yukarı doğru fışkırdığı görülüyor.


- Zonguldak
Filyos limanı inşaatında sondaj çalışmasında gaz çıktı, AFAD ölçüm yaptı
Filyos limanı inşaatında sondaj çalışmasında gaz çıktı, AFAD ölçüm yaptı
Filyos limanı inşaatında sondaj çalışmasında gaz çıktı, AFAD ölçüm yaptı
Filyos limanı inşaatında sondaj çalışmasında gaz çıktı, AFAD ölçüm yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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