Filyos Limanı, ihracatçılara avantajlar sağlıyor

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ki Filyos Limanı'nın, Türkiye için çok önem arz ettiğini söyledi.

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ki Filyos Limanı'nın, Türkiye için çok önem arz ettiğini söyledi.

Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok proje gibi Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit'in 150 yıllık bir hayali olan Filyos Limanı'nın da AK Parti döneminde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Liman dolayısı ile başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Ceylan, limanın, yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesine sahip olduğunu hatırlattı.

Hükümetin acil eylem planında 3 limanın bulunduğunu bunlardan birisinin Filyos olduğunu belirten Ceylan, "Filyos Limanı bölgemiz ve Anadolu açısından çok önemli ve çok özellikleri var. Sadece boğazlardan ve Ege'den Akdeniz'e geçen bir ulaşım yolu değil, Karadeniz'deki Tuna Nehri üzerinden orta Avrupa'ya kadar uzanan bir ulaşım yolu. Filyos Limanı'ndan 20-30 ülkeye ihracat ortamı çıkıyor." diye konuştu.

Limanın ihracat açısından büyük bir avantaj sağlayacağına dikkat çeken Ceylan, şöyle devam etti:

"Filyos Limanı, ihracatçılarımıza, üreticilerimize çok büyük avantajlar temin ediyor. Yani sıradan bir liman, lojistik merkezi değil. Orta Avrupa'ya kadar uzanan bir kapı aralanmış oluyor, bir su yolu imkanı ortaya çıkıyor. O açıdan çok önemli. Ben bir kez daha başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize ve milletimize böylesine hayırlı bir yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. Bu ekonomik gelişmeden bölge halkıda mutlaka nasibini alacaktır. Türkiye bunu başardı, bölgemiz başardı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler