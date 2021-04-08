Filyos Irmağı'nda bulunan cesedin faili tutuklandı
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Filyos Irmağı'nda bulunan cesedin faili tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / GÜLCAN ÇOLAK - Haberler | 3. Sayfa

Filyos Irmağı'nda bulunan cesedin faili tutuklandı Zonguldak'ta 3 ay önce Çaycuma Irmağı'nda elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan ve Arif B.'ye ait olduğu tespit edilen şahsın faili olarak değerlendirilen şahıs tutuklandı.

Filyos Irmağı'nda bulunan cesedin faili tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 3 ay önce Çaycuma Irmağı'nda elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan ve Arif B.'ye ait olduğu tespit edilen şahsın faili olarak değerlendirilen şahıs tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaklaşık 3 önce Çaycuma köprüsü yakınında dere içerisinde elleri ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin Arif B.olduğu tespit edildi. Yaşanan olayla ilgili Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde Asayiş Şube ve Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada olayın faili olarak tespit edilen K.A. ekipler tarafından yakalandı. Asayiş Şube ve Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın faili olarak değerlendirilen şahıs gözaltına alındı. Zanlı, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Olayı kendisinin işlemediğini öne sürdü. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Filyos Irmağı'nda bulunan cesedin faili tutuklandı
Filyos Irmağı'nda bulunan cesedin faili tutuklandı
Filyos Irmağı'nda bulunan cesedin faili tutuklandı
Filyos Irmağı'nda bulunan cesedin faili tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLCAN ÇOLAK

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