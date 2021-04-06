Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenler anıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün 6 Nisan 2012'de çökmesi sonucu hayatını kaybeden 15 kişi için anma töreni düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün 6 Nisan 2012'de çökmesi sonucu hayatını kaybeden 15 kişi için anma töreni düzenlendi.

Filyos Çayı kenarında gerçekleştirilen törende, olayda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, yaptığı açıklamada, 9 yıl önce ilçede büyük bir felaketin yaşandığını belirterek, "Vefat eden 15 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin hiçbir yerinde bir daha böyle bir afetin yaşanmamasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da yeryüzünde görünür ve görünmez kazalar olduğuna işaret ederek benzer olayların yaşanmaması için tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Kantarcı, olayda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Olayda eşini kaybeden Vasfiye Örenbaş ise acılarının tazeliğini koruduğunu söyledi.

Olay

Çaycuma'da 6 Nisan 2012'de Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu içinde 10 kişi bulunan minibüs ile 5 yaya suya düşerek akıntıya kapılmış, çaya düşen otomobildeki Seyfi Baysal ile Suat Özcan kendi çabalarıyla kurtulmayı başarmıştı.

Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarında, farklı zaman dilimlerinde 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 4 kişi ise bulunamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü