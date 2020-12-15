Filyos Çalıştayı değerlendirme toplantıları devam ediyor
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Filyos Çalıştayı değerlendirme toplantıları devam ediyor

15.12.2020 21:01 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:04
Filyos Çalıştayı değerlendirme toplantıları devam ediyor

Bülent Ecevit Üniversitesi ile BAKKA İşbirliği ile Filyos Vadisi Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi ile BAKKA İşbirliği ile Filyos Vadisi Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı'nı barındıran, Türkiye'nin en büyük kalkınma yatırımlarından biri olan 'Filyos Vadisi Projesi'ne ilişkin BEÜ ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çevrimiçi olarak yapılan toplantıya, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, BAKKA Genel Sekreteri Dr. Ali Altınsu, Filyos Çalıştayı Tertip Komitesi üyeleri ve BAKKA'da görevli uzman personel katıldı. Toplantının açılışında konuşan Genel Sekreter Dr. Altunsu, projenin ülke ve bölge adına önemine değinerek, proje süresince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin desteklerini görmenin memnuniyet verici olduğunu, Zonguldak'ın ve bölgenin gelişimi adına üniversite olan işbirliklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Çufalı da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak ülkenin en büyük milli kalkınma hamlelerinden biri olan Filyos Vadisi Projesi'ne her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını, bu mega projenin akademik ayağı olmak istediklerini, kongre sempozyum, seminer ve etkinliklerle projede aktif bir rol üstlenmeye yönelik her türlü fedakarlıkta bulunulacaklarının altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Çufalı, bu kapsamda BAKKA ile olan toplantıların daha sık olacağını, Filyos Çalıştayı yanında projeye yönelik ulusal bir kongre yapılmasının planlandığı bilgisini aktardı.

Konuşmaların ardından BAKKA Yatırım Destekleri Ofisi Koordinatörü Ayhan İnanır, "Filyos Sonuç Odaklı Programı" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunuma, BAKKA'nın faaliyetleri ve Batı Karadeniz'deki yatırım ortamlarını anlatarak başlayan İnanır, devamında Filyos Vadisi Projesi'nin bileşenleri, Türkiye'nin en büyük 3 limanından biri olan Filyos Limanı'nın ulusal ve uluslararası boyutları hakkında bilgi verdi. Projenin, Türkiye'nin Karadeniz'e açılan kapısı olması; dolayısıyla dünyaya ulaşımını sağlaması, endüstri bölgesinin dünyada limanla entegre olan ender yatırım alanlarından biri olması, Karadeniz'de bulunan doğalgazın karaya nakliyesi ve lojistiğine olacak katkıları açısından taşıdığı önemi vurgulayan Ayhan İnanır, bölgesel kalkınmada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile devam eden ve planlanan projeler hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

BEÜ bünyesinde gerçekleştirilecek Filyos Çalıştayı Tertip Komitesinin Filyos Vadisi Projesi hakkında bilgilendirildikleri toplantı, katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması, Filyos Vadisi Projesi başta olmak üzere bölgesel ve ülke kalkınmasında rol oynayacak işbirliklerinin ve toplantıların devam etmesi temennisi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Filyos Çalıştayı değerlendirme toplantıları devam ediyor
Filyos Çalıştayı değerlendirme toplantıları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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