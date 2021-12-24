Filyos-5 Köprüsü, Bakan Karaismailoğlu'nun Katıldığı Törenle Hizmete Açıldı.

ZONGULDAK (Habermetre) - Karabük ile Zonguldak arasındaki yol güvenliği ve sürüş konforunun en üst seviyeye çıkarılması amacıyla Karabük-Zonguldak yolunun 24'üncü kilometresinde yapımı tamamlanan ve Filyos Çayı geçişini sağlayan Filyos-5 Köprüsü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Filyos 5 Köprüsü ile Filyos Çayı'nda gerçekleşebilecek olası bir taşkındaki olumsuzlukların şimdiden önüne geçildiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bitümlü sıcak karışım kaplama standardındaki projemiz 587 metrelik bağlantı yolu ile birlikte 773 metre uzunluğundadır. 186 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde ve 6 açıklıktan oluşan Filyos-5 Köprüsü'nü, ön çekim basit kiriş tipinde inşa ettik.

Nasıl ki Filyos Çayı geçtiği tarlalara bağlara hayat katıyorsa, yapılan her yeni yol da akarsular gibi, geçtiği yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanat hayatına can katmaktadır. Yeni inşa edilen köprü ile hem mevcut köprü güzergahını değiştirdik hem de yolun geometrik standardını yükselttik. Filyos-5 Köprüsü, Karabük ve Zonguldak'ın sahip olduğu üretim kaynaklarının etkin biçimde ülke pazarlarına ve dış pazarlara daha hızlı ve güvenli ulaşmasını sağlayacaktır. Bölgedeki tüm yerleşkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesine büyük katkı sunacaktır.

2003 yılından bu yana Karabük'ün ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 2, 5 milyar lira yatırım yaptık. 1993 ile 2002 yılları arasında sadece kara yollarına 179 milyon lira harcama yapılmışken bu tutarı yüzde 1187 artışla 2 milyar 303 milyon liranın üzerine çıkardık. 2003 yılına kadar sadece 7 kilometre bölünmüş yolu vardı, 116 kilometreye çıkardık. BSK kaplamalı yolu hiç yoktu, 168 kilometre BSK kaplama yaptık. 75 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. 1400 metre uzunluğunda 5 tek tüp tünel açtık. 2 bin 390 metre uzunluğunda 39 köprü inşa ettik. 2 bin 202 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik. " ifadelerini kullandı.

Filyos-5 Köprüsünün kurdelesini Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, il protokolü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Genel Müdür ve Bölge Müdürleri, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve kurum müdürleri ile birlikte kesen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğu köprüde incelemelerde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

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