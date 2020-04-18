Filyasyon nedir? Koronavirüs tedavisinde nasıl uygulanıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadelede filyasyon sistemini uyguladıklarını ve Türkiye dışında bu sistemi uygulayan ülke olmadığını belirtti. Bakan Koca ayrıca uygulamanın başarılı sonuçlarını gördüklerini, söz konusu yöntemle virüsün Türkiye'de yayılma hızını düşürdükleri açıklamıştı.

Filyasyon nedir?

Filyasyon, virüsün kaynağını tespit etmek amacıyla virüsün temas halinde olduğu kişilerin taranması yöntemine deniliyor. Euronews.com'da Görüntüle