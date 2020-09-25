Filyasyon ekiplerine yanıltıcı bilgi verenler hakkında adli işlem başlatılacak
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Filyasyon ekiplerine yanıltıcı bilgi verenler hakkında adli işlem başlatılacak

25.09.2020 15:17 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:17
Filyasyon ekiplerine yanıltıcı bilgi verenler hakkında adli işlem başlatılacak

Isparta Valiliği, bazı özel sektör çalışanlarının Kovid-19 hastası ile temaslı olduğu halde bildirilmemesi ve temaslı olmayan kamu çalışanlarının temaslı gibi gösterilmesi üzerine harekete geçti.

Isparta Valiliği, bazı özel sektör çalışanlarının Kovid-19 hastası ile temaslı olduğu halde bildirilmemesi ve temaslı olmayan kamu çalışanlarının temaslı gibi gösterilmesi üzerine harekete geçti. Kentte filyasyon ekiplerine yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler hakkında adli ve idari işlem başlatılmasına karar verildi.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak korona virüs(Kovid-19) tedbirleriyle ilgili yeni bazı kararlar aldı. Alınan kararlara ilişkin Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte korona virüs tanısı konulan hastaların temas olduğu kişilerle ilgili bazı farklı durumlar tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gelinen aşamada korona virüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir" denildi.

Yanıltıcı bilgi verenler hakkında adli ve idari işlem başlatılacak

Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi ile 'bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükme bağlandığı belirtilen açıklamada, "Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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