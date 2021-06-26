Sınav Covid tanımadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sınav Covid tanımadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Üniversiteli olabilmek için milyonlarca öğrenci sınavda ter döktü.

DÜZCE(İHA) – Üniversiteli olabilmek için milyonlarca öğrenci sınavda ter döktü. Düzce'de Covidli öğrenciler ise sınavlarına Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı filiyasyon ekipleri tarafından götürüldü.

Covid salgını öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkilerken YKS sınavına ise engel olamadı. Düzce'de Korona Virüs hastası 5 öğrenci ise Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filiyasyon ekipleri tarafından sınav merkezlerine taşındı. İlçelerden 3 öğrenci Düzce şehir merkezindeki sınav merkezlerine ekipler tarafından ulaştırılırken merkezde ise 2 öğrenci filiyasyon ekiplerince sınava girecekleri okullara götürüldüler.

Sınavların yapıldığı okulların bahçelerine girişe izin verilmezken Covidli hastaları taşıyan filiyasyon ekiplerine ait araçlar okul kapısına kadar girdi. Sınavın bitmesiyle birlikte de pozitif olan öğrenciler kapıda kendilerini bekleyen araçlara binerek evlerine doğru yola çıktı. - DÜZCE

Sınav Covid tanımadı
Sınav Covid tanımadı
Sınav Covid tanımadı
Sınav Covid tanımadı
Sınav Covid tanımadı
Sınav Covid tanımadı
Sınav Covid tanımadı
Sınav Covid tanımadı
Sınav Covid tanımadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İngiltere'de otel karantinasında cinsel taciz
İngiltere'de otel karantinasında cinsel taciz
Otomobil ile işçi servisi çarpıştı, kazada yaralanan bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde unutuldu
Otomobil ile işçi servisi çarpıştı, kazada yaralanan bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde unutuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sınav Covid tanımadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.06.2021 14:48:32. #1.13#

title