Filyasyon ekibini taşıyan araç seyir halinde alev aldı
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Filyasyon ekibini taşıyan araç seyir halinde alev aldı

Filyasyon ekibini taşıyan araç seyir halinde alev aldı
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, filyasyon ekibini taşıyan araç seyir halindeyken aniden alev aldı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, filyasyon ekibini taşıyan araç seyir halindeyken aniden alev aldı. Yangın sonucu metal yığınına dönen araç kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. 

Olay, saat 15.00 sularında Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Cemil Çakal idaresindeki 20 B 6779 plakalı, 3 kişilik filyasyon ekibini taşıyan hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı. Aracı yol kenarında durdurup park eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa süre içinde aracı sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı ancak araç hurdaya döndü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sağlık personellerine geçmiş olsun dileklerini ileten Öztürk, "Honaz İlçe Sağlık Müdürlüğümüze bağlı filyasyon ekiplerimiz Karaçay Mahallesi'nde bulunan bir hastaya giderken kullandıkları araç alev almıştır. Şoförün arabadan duman geldiğini fark etmesiyle aracı hemen terk eden filyasyon ekibimiz herhangi bir yara almadan olayı atlatmıştır. Pandemi ile mücadelenin kahramanları filyasyon ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, mücadelemizin tek bir hasta kalmayıncaya kadar büyük bir kararlılıkla süreceğini belirtmek istiyorum" dedi. 


- Denizli
Filyasyon ekibini taşıyan araç seyir halinde alev aldı
Filyasyon ekibini taşıyan araç seyir halinde alev aldı
Filyasyon ekibini taşıyan araç seyir halinde alev aldı
Filyasyon ekibini taşıyan araç seyir halinde alev aldı
Filyasyon ekibini taşıyan araç seyir halinde alev aldı
Filyasyon ekibini taşıyan araç seyir halinde alev aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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