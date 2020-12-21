Filyasyon ekibince yurda götürülürken kaçan Kovid-19 hastası yakalanarak karantinaya alındı
21.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:48
Edirne'nin Keşan ilçesinde filyasyon ekibince tedbir amaçlı yurda götürülürken araçtan kaçan Kovid-19 hastası yakalanarak karantinaya alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde filyasyon ekibince tedbir amaçlı yurda götürülürken araçtan kaçan Kovid-19 hastası yakalanarak karantinaya alındı.
Kovid-19 testi pozitif çıkan T.A, filyasyon ekibince karantina için Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda götürülmek üzere evinden alındı.
T.A, araca başka bir hasta alındığı sırada kaçtı.
Polis ekiplerince yakalanan T.A. yurtta karantinaya alındı.
T.A'nın ifadesinin karantina bitiminde alınacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar