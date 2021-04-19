Filyasyon ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Iğdır'da, filyasyon görevlilerinin bulunduğu aracın devrilmesi sonucu biri doktor 3 kişi yaralandı.

Iğdır'da, filyasyon görevlilerinin bulunduğu aracın devrilmesi sonucu biri doktor 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Mürşitali köyü yolu üzerinde meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı araç Mürşitali köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki araziye devrilen araç sürücüsü ile filyasyon ekibinde yer alan doktor ve hemşire yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulans tarafından Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, ekibin köyde filyasyon çalışmalarının ardından kent merkezine dönüş yaptığı esnada kaza meydana geldiği öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı