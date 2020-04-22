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Filyasyon ekibi işte böyle çalışıyor

Filyasyon ekibi işte böyle çalışıyor -İzmir'in 422 kişilik filyasyon ekibi salgınla sahada savaşıyor Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede virüs taşıyanların temas ve yakın temas ettiği kişileri belirleme, virüsün kaynağını tespit etme ve test için numuneler alma görevi yapan...

22.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:18

Filyasyon ekibi işte böyle çalışıyor

-İzmir'in 422 kişilik filyasyon ekibi salgınla sahada savaşıyor

İZMİR - Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede virüs taşıyanların temas ve yakın temas ettiği kişileri belirleme, virüsün kaynağını tespit etme ve test için numuneler alma görevi yapan filyasyon ekibi İzmir'de 422 kişi ile sahada mücadele veriyor.

Türkiye'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede hastanelerin ve diğer sağlık kuruluşlarının yanı sıra hastalığın tespit aşaması faaliyetinde Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen filyasyon ekibi İzmir'de 422 kişi ile sahada görev alıyor. Çeşitli dallarda sağlık çalışanlarından oluşan fiyasyon ekibi korona virüs testi pozitif çıkan hastaların verdiği bilgiler ve araştırmalar neticesinde hastanın temas ettiği kişilerle ilk olarak iletişim kuruyor. Ardından koruyucu tulum, gözlük, maske ve eldiven giyen ekipler, belirlenen adreslere giderek bu kişilerden numune alıyor. Alınan numuneler referans laboratuvarlarına teslim edildikten sonra filyasyon ekibinin yaptığı çalışma sonuçları halk sağlığı uzmanlarından oluşan kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor.

Filyasyon ekibinde değişik branşlarda bir çok sağlık çalışanı görev alırken, ekipler görevlerini hassasiyetle yerine getiriyor. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Metin Kızılelma, yaptığı açıklamada virüsle mücadelede filyasyon ekibinin önemine vurgu yaptı.

"Filyasyon bulaşıcı hastalıklarda yapılan en öneli çalışmalardan"

Bulaşıcı hastalıklarda mücadelede en öneli noktalardan birisinin filyasyon çalışmaları olduğuna değinen Dr. Metin Kızılelma, pozitif çıkan vakaların temas ve yakın temasta olduğu kişilerin takibi hakkında açıklama yaptı. Dr. Kızılelma, "Filyasyon aslında bulaşıcı hastalıklarda yapılan en önemli çalışmalardan bir tanesidir. Biz sadece korona virüste değil, bildiğimiz tüm bulaşıcı hastalıklar için bu çalışmayı yapıyoruz. Filyasyon, bulaşıcı hastalığın kaynağını bulmaya yarayan çalışmalardır. Bu kaynağı bulup, kaynağa yönelik önlem alıp, bu kaynaktan etkilenen kişi sayısını mümkün olduğunca en aza indirmek amacıyla sahada yapılan çalışmalardır. Covid-19'a özel olarak bu kaynağa yönelik yaptığımız çalışmalarda temaslı bulmak çok ön plana çıktı. Çünkü bu temaslı sayısını ne kadar aza indirgeyebilirsek, bulaşıyı da o kadar engelleyebiliyoruz. Filyasyon ekibimiz pozitif olan vakanın kendisiyle, kaynağıyla görüşüyor ve bu kişinin temaslarını öğreniyor. Temaslı olan herkesi aile hekimlerimiz 14 gün semptom takibine alıyor. Bu kişiler telefonla takibe alıyor. Kliniklik bir durumu varsa sağlık kurumuna yönlendiriliyorlar. Eğer yakın temaslıysa bu sefer o kişileri evlerinde izole ediyoruz. Bu kişilerin riski yüksektir" diye konuştu.

"Teması engelleyemezsek, hastanelerin yükünü hafifletemeyiz"

Filyasyon ekibinin sahada oynadıığı rol ile hastanelerin yükünün azaldığı, temasın en aza indirgendiğinin altını çizen Dr. Kızılelma, "Filyasyon ekibi olarak koruyucu halk sağlığı hizmeti yapıyoruz. Hastanede tedavi ağırlıklı hizmet verilir. Covid-19 virüsü ile ilgili gerçekten çok yoğun mesai yapılıyor. Sağlık çalışanları büyük özveriyle çalışıyorlar. Koruyucu sağlık hizmetlerinde filyasyon ekibinin çok önemli rolü var. Eğer biz bu kişilerin temasını engelleyemezsek, yeni vakaların çıkışını engelleyemezsek hastanelerin yükünü de hafifletemeyiz. O yüzden filyasyon çok önemli. Burada filyasyon ekibine çok önemli görev düşüyor" dedi.

Filyasyon ekibi kaç kişiden oluşuyor?

İzmir'de 422 kişilik ekip ile filyasyon çalışmaları yapıldığını açıklayan Dr. Metin Kızılelma, "İzmir'de toplam 422 kişi sahada görev alıyor. Bunlar birinci basamak sağlık çalışanları, diş hekimleri, diş teknisyenleri gibi çalışanlardan oluşan ekipler. Hem doktorlu ekiplerimiz var, hem de sadece hemşirelerden veya diğer çalışanlardan oluşan ekiplerimiz var. Eğer vakaya gidiliyorsa iki kişilik ekipler buraya sevk ediliyor. Eğer kümelenme varsa, iş yeri gibi yerlerde daha kalabalık ekiplerle çalışma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Ekip nasıl çalışıyor?

Filyasyon ekibinin yaptığı çalışmalar hakkında açıklama yapan Dr. Metin Kızılelma, "Tanı koyulan herkesi buradaki sistemden görebiliyoruz ve filyasyon çalışmalarımızı zaman geçirmeden başlatıyoruz. Çünkü biz zamana karşı yarışmak zorundayız. Ne kadar çabuk önlem alınırsa bulaşı o kadar çabuk etkisini yitirir. Öğrendiğimiz adreslere giderek filyasyon çalışmalarına başlıyoruz. Eğer yapılan bu çalışmada bu kişilerin ailesinin yanı sıra farklı temasları olduğunu tespit edebildiğimizde, örneğin iş yerleri gibi; buraya yönelik ekipler de gönderiyoruz" dedi.

Vatandaşlara uyarı: "Teması kesmemiz lazım"

Vatandaşlara evde kalın uyarısında bulunan Dr. Metin Kızılelma, "Teması kesmemiz lazım. Bu yüzden evde kalın diyoruz. Eğer mecburi durum söz konusu değilse lütfen dışarı çıkmayın. Teması ne kadar kesersek vaka artışının da o kadar önüne geçeriz" açıklamasında bulundu.

Asistan doktorlar da mücadelede ön safta

Asistan doktorlar olarak filyasyon ekibinde görev yapan sağlık çalışanları da salgınla mücadelede ön safta yer alıyor. Asistan Doktor Nurcan Şentürk Durukan, "Bizim için önemli bir fırsat oldu bu. Hem öğreniyoruz hem de buradaki iş yükünü azaltmaya çalışıyoruz. Asistanlık hayatımızda hep pandemi salgın ile ilgili araştırmalarımız oldu. Ama bizzat bunu uygulamak, filyasyon ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek bizim için önemli bir tecrübe oldu. Umarım bir daha böyle bir salgınla karşılaşmayız" diye konuştu.

Filyasyon ekibi işte böyle çalışıyor

Kaynak: İHA

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