Filyasyon ekibi gece de koronavirüsün izini sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Filyasyon ekibi gece de koronavirüsün izini sürüyor

Uşak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hastalığa yakalananların temasta bulunduğu kişilere ulaşan filyasyon ekibi, çalışmalarını gece de sürdürüyor.

26.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:23

Uşak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hastalığa yakalananların temasta bulunduğu kişilere ulaşan filyasyon ekibi, çalışmalarını gece de sürdürüyor.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 61'i kadın 69 kişilik filyasyon ekibi, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarına devam ediyor.

Her sabah Sağlıklı Hayat Merkezi'nde toplanan filyasyon görevlilerince, gelen sonuçlar değerlendirildikten sonra test yapılacak kişiler belirleniyor.

İşlerini büyük bir titizlikle yapan filyasyon ekibi, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin verdiği bilgilerden yola çıkarak bu hastaların temas ettiği kişilerle telefonla irtibat kuruyor.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren ekipler, verilen bilgiler doğrultusunda koruyucu kıyafetlerini giyip belirlenen adreslere gidiyor ve bu kişilerden aldıkları numuneleri Kütahya ve Denizli'deki referans hastanelerin laboratuvarlarına gönderiyor.

Gün sonu gelen testlerin sonuçlarına göre temaslı kişilerle irtibata geçen filyasyon ekibi, gece de belirlenen adreslere gidiyor, hastalıkla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaparak bu kişilerin izolasyonda kalmasını sağlıyor.

İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının bayramda da görevini fedakarca yerine getirdiğini söyledi.

Filyasyon ekibinin Kovid-19 ile mücadelede önemli bir görev üstlendiğini belirten Kavas, "Sağlık çalışanlarımız 7 gün 24 saat, bayram, tatil demeden fedakarca çalışıyor. Onların bu gayretli çalışmaları neticesinde salgın belli bir kontrol aşamasına geldi. Vaka sayılarımızda düşüşler başladı. İnşallah vatandaşlarımızın da kontrollü sosyal hayat dediğimiz bu döneme uyumlarıyla birlikte bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Hastalığın kontrol altına alınması konusunda sadece sağlık çalışanlarının çabasının yeterli olmayacağına dikkati çeken Kavas, tüm vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri, maske takmaları ve hijyen kuralları konusunda uyardı.

Filyasyon ekibinde görev yapan Doktor Gülce Büke Sanalan da doğru kişiyi izole ettiklerinde birçok insanın hastalığa yakalanmasının önüne geçtiklerini söyledi.

Sanalan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğru kişiyi izole ettiğimde aslında kendi ailemi ve saat kaç olursa olsun ben o kapıya gittiğimde aslında birçok kişiyi koruduğumu biliyorum. Hiç tanımadığım insanlarla telefon görüşmeleri yapıyorum, sadece onları korumak için. Bu, bana çok güzel ve anlamlı geliyor. Meslek olarak da yaptığımız şeyin anlamlı kısmı bu. Aslında böylece tüm toplumu korumuş oluyoruz."

Filyasyon ekibinde yer alan hemşire Esin Özdemir de işini özveriyle yaptığını dile getirdi.

Böyle bir dönemde herkesin sorumluluk alması gerektiğine işaret eden Özdemir, "İşimi yaparken hiç gocunmadım, hep gurur duydum. Koronavirüsle savaşmak, onunla mücadele etmek benim için bir onur." diye konuştu.

Filyasyon ekibi gece de koronavirüsün izini sürüyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı
WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'polis zorbalığı' başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez
İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul...
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
'Kumarhaneler Kralı' Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı 'harçlık' diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hande Ataizi Gülçin Ergül Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Michael Jordan Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Filyasyon ekibi gece de koronavirüsün izini sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 11:24:17. #1.14#
title