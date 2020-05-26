Filyasyon ekibi gece de koronavirüsün izini sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Filyasyon ekibi gece de koronavirüsün izini sürüyor

Uşak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hastalığa yakalananların temasta bulunduğu kişilere ulaşan filyasyon ekibi, çalışmalarını gece de sürdürüyor.

Filyasyon ekibi gece de koronavirüsün izini sürüyor
26.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:46

Uşak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hastalığa yakalananların temasta bulunduğu kişilere ulaşan filyasyon ekibi, çalışmalarını gece de sürdürüyor.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 61'i kadın 69 kişilik filyasyon ekibi, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarına devam ediyor.

Her sabah Sağlıklı Hayat Merkezi'nde toplanan filyasyon görevlilerince, gelen sonuçlar değerlendirildikten sonra test yapılacak kişiler belirleniyor.

İşlerini büyük bir titizlikle yapan filyasyon ekibi, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin verdiği bilgilerden yola çıkarak bu hastaların temas ettiği kişilerle telefonla irtibat kuruyor.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren ekipler, verilen bilgiler doğrultusunda koruyucu kıyafetlerini giyip belirlenen adreslere gidiyor ve bu kişilerden aldıkları numuneleri Kütahya ve Denizli'deki referans hastanelerin laboratuvarlarına gönderiyor.

Gün sonu gelen testlerin sonuçlarına göre temaslı kişilerle irtibata geçen filyasyon ekibi, gece de belirlenen adreslere gidiyor, hastalıkla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaparak bu kişilerin izolasyonda kalmasını sağlıyor.

İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının bayramda da görevini fedakarca yerine getirdiğini söyledi.

Filyasyon ekibinin Kovid-19 ile mücadelede önemli bir görev üstlendiğini belirten Kavas, "Sağlık çalışanlarımız 7 gün 24 saat, bayram, tatil demeden fedakarca çalışıyor. Onların bu gayretli çalışmaları neticesinde salgın belli bir kontrol aşamasına geldi. Vaka sayılarımızda düşüşler başladı. İnşallah vatandaşlarımızın da kontrollü sosyal hayat dediğimiz bu döneme uyumlarıyla birlikte bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Hastalığın kontrol altına alınması konusunda sadece sağlık çalışanlarının çabasının yeterli olmayacağına dikkati çeken Kavas, tüm vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri, maske takmaları ve hijyen kuralları konusunda uyardı.

Filyasyon ekibinde görev yapan Doktor Gülce Büke Sanalan da doğru kişiyi izole ettiklerinde birçok insanın hastalığa yakalanmasının önüne geçtiklerini söyledi.

Sanalan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğru kişiyi izole ettiğimde aslında kendi ailemi ve saat kaç olursa olsun ben o kapıya gittiğimde aslında birçok kişiyi koruduğumu biliyorum. Hiç tanımadığım insanlarla telefon görüşmeleri yapıyorum, sadece onları korumak için. Bu, bana çok güzel ve anlamlı geliyor. Meslek olarak da yaptığımız şeyin anlamlı kısmı bu. Aslında böylece tüm toplumu korumuş oluyoruz."

Filyasyon ekibinde yer alan hemşire Esin Özdemir de işini özveriyle yaptığını dile getirdi.

Böyle bir dönemde herkesin sorumluluk alması gerektiğine işaret eden Özdemir, "İşimi yaparken hiç gocunmadım, hep gurur duydum. Koronavirüsle savaşmak, onunla mücadele etmek benim için bir onur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak 'Umre' ziyareti istedi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası...
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Naci Bostancı Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Özkan Uğur Ersin Korkut Acun Ilıcalı
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Michael Jordan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Kadın Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Filyasyon ekibi gece de koronavirüsün izini sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 11:46:07. #1.14#
title